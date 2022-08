Regierung senkt Mehrwertsteuer auf Gas auf sieben Prozent

Auf sieben Prozent Bundesregierung senkt Mehrwertsteuer auf Gas Von dpa , fho Aktualisiert am 18.08.2022 - 15:03 Uhr Lesedauer: 3 Min. Bundeskanzler Olaf Scholz: So will er die Bürger wegen der hohen Energiepreise entlasten. (Quelle: Reuters)

Die Bundesregierung will für einen befristeten Zeitraum einen niedrigeren Mehrwertsteuersatz auf Erdgas verlangen.

Die Bundesregierung senkt die Mehrwertsteuer auf Gas auf sieben Prozent. Dies soll zeitlich befristet gelten. Das kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag in Berlin an. Bislang beträgt der Mehrwertsteuersatz 19 Prozent.

Mit dem Schritt würden die Gaskunden insgesamt deutlich stärker entlastet, als sie durch die staatliche Gasumlage belastet würden. Er erwarte von den Unternehmen, dass sie die Steuersenkung eins zu eins an die Verbraucher weitergäben, sagte der SPD-Politiker. Dieser Forderung schloss sich Wirtschaftsminister Robert Habeck an. "Dies ist ein weiterer Schritt zur Entlastung", so Scholz. Zu Wochenbeginn war die ab Oktober fällige Gasumlage verkündet worden. Am Donnerstagmittag wurde auch die Umlage für Gasspeicher vom zuständigen Unternehmen bekannt gegeben.

Scholz sagte zudem, ein drittes Entlastungspaket solle in den kommenden Wochen geschnürt werden. Wie genau das ausgestaltet werde, soll in kleiner Runde besprochen werden.

Umlagen erhöhen Gaspreise weiter

Die Gasumlage beträgt 2,419 Cent je Kilowattstunde und wird ab Oktober fällig. Auf diese Umlage fällt auch die Mehrwertsteuer an. Das wollte die Bunderegierung eigentlich verhindern. Doch das europäische Recht sieht nicht vor, dass eine solche Ausnahme gewährt werden kann. Das schrieb der EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni in einem Brief an Finanzminister Christian Lindner. Die Bundesregierung habe allerdings die Möglichkeit, die geltende Mehrwertsteuer auf den EU-Mindestsatz von 5 Prozent zu senken.