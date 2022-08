Lindner-Berater Lars Feld: "Die Schulden werden Deutschland einschränken"

Was macht Sie da so sicher?

Zum einen hängt das damit zusammen, dass die Wirtschaft trotz Corona nicht so stark eingebrochen ist, wie manch einer vermutete. Im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung sind die Schulden also nicht so hoch. Zum anderen liegt das daran, dass Bund und Länder manche Hilfen zwar mit großen Beträgen angekündigt haben, viele Firmen diese dann aber gar nicht im vollen Umfang abgerufen haben. Große Summen für Entlastungen und Hilfen sind deshalb nicht automatisch finanzwirksam.

Ja, zumindest in Teilen sehen wir das auch jetzt – zum Beispiel bei den Hilfen für energieintensive Unternehmen. Dennoch gibt es auch in diesem Jahr einige Ausgaben, die einen direkten Effekt auf die öffentlichen Finanzen haben, etwa den Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket. Auch wenn die Staatsfinanzen nicht in Gefahr sind und jetzt ohnehin die Ausnahmeregel der Schuldenbremse gilt: Die Schulden werden Deutschland, also die künftigen Regierungen, einschränken.