Bürgergeld statt Hartz IV: Wer es bekommt und wie es funktioniert

Unter Arbeitsvermittlern ist die Stimmung gemischt. Vor allem die Änderungen bei den Sanktionen werden unterschiedlich aufgenommen. An vielen Orten sei es aber ohnehin gang und gäbe, mit Kulanz zu reagieren und sich auf die einzelnen Personen einzulassen, berichtet ein Angestellter eines Arbeitsamtes – da würde sich nun wenig ändern. Was hingegen vielen Vermittlern fehle, sei Zeit, etwa für die Beratung zu Weiterbildungen, aber auch, um die Probleme der Menschen zu verstehen und helfen zu können.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Grünen wollen dabei nun Tempo machen. "Gerade jetzt in einer Krise ist das Signal klar: Wir lassen Menschen, die wenig haben, nicht allein", sagte Fraktionschefin Britta Haßelmann am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir werden die Bürgergeldreform deshalb jetzt im Bundestag auch mit voller Kraft vorantreiben."