Wahrscheinlich sind die Rebellen über ihren Triumph am meisten überrascht. Aber welcher dieser vielen Gruppen fällt jetzt die Macht zu und wie viel Einfluss übt die Türkei in Syrien aus?

Der Bundeskanzler hat den Sturz Baschar al-Assads als gute Nachricht bezeichnet. Ja, Demokraten dürfen sich freuen, wenn ein Diktator fällt, der 13 Jahre lang Krieg gegen seine eigenen Bürger führte und nur dank der Hilfe von Ländern wie Russland und Iran an der Macht blieb. Allerdings lehrt die Erfahrung im Nahen Osten zur Vorsicht in der Beurteilung von Erdbeben, wie sie gerade Syrien erlebt.

Wenn in dieser Region ein Machthaber fällt, der sein Land mit Angst und Schrecken regierte, dann stellt sich immer die Frage: Wer oder was kommt jetzt? Als Hosni Mubarak im Jahr 2011 zurücktreten musste, weil ihm Amerika im arabischen Frühling seinen Schutz entzog, kamen die Moslembrüder in Ägypten an die Macht. Ihnen schwebte ein theokratischer Staat vor. Dafür ließen sie sich auf eine Machtprobe mit dem Militär ein, die sie verloren. Seither herrscht ein Feldmarschall in Ägypten, Abdel Fatah El-Sisi.

Der arabische Frühling verblühte rasch. Der am längsten regierende Herrscher Lybiens Muammar al-Ghaddafi starb am 20. Oktober 2011. Seither ringen unterschiedliche Fraktionen ausdauernd um die Vorherrschaft in dem nordafrikanischen Land. Fremde Nationen wie Russland oder auch die Türkei mischen aus Eigeninteresse mit.

(Quelle: Privat) Zur Person Gerhard Spörl interessiert sich seit jeher für weltpolitische Ereignisse und Veränderungen, die natürlich auch Deutschlands Rolle im internationalen Gefüge berühren. Er arbeitete in leitenden Positionen in der "Zeit" und im "Spiegel", war zwischendurch Korrespondent in den USA und schreibt heute Bücher, am liebsten über historische Themen.

Eine Begegnung mit Assad

In Syrien herrschte die Familie Assad mehr als 50 Jahre. Der zweitälteste Sohn Baschar musste die Nachfolge übernehmen, nach dem sein eigentlich gesalbter Bruder Basil 1994 bei einem Autounfall gestorben war. Baschar war ursprünglich auf einer ganz anderen Umlaufbahn. Er studierte in London, entdeckte seine Begabung für Computer und Medizin, arbeitete als Augenarzt. Im Sommer 2000 starb sein Vater und Baschar übernahm die Nachfolge. Er galt als moderner Mensch, als Reformer, eigentlich als unpolitisch. Da war er 34 Jahre alt.

Im September 2006 habe ich Assad interviewt. Wie ein Autokrat oder Diktator kam er mir nicht vor. Er schien mit seiner Rolle zu fremdeln, nahm sich viel Zeit, wollte hören, wie ich die Lage im Nahen Osten und den Einfluss Amerikas einschätzte. Nie hätte ich gedacht, dass aus diesem kultivierten Mann der Schlächter seines Volkes werden würde.

Der neue starke Mann in Damaskus heißt seit gestern Abu Mohammed al-Dschulani. Er sei groß geworden unter Bombenlegern und Kopfabschneidern der Al-Quaida im Irak, schreibt die "Süddeutsche Zeitung". Heute trägt seine Miliz den komplizierten Namen: Hajat Tahrir al-Scham (HTS), was auf Deutsch Organisation zur Befreiung der Levante heißt. Die Levante umfasst Syrien, Libanon, Israel, Jordanien und die palästinensischen Autonomiegebiete. Ziemlich krasser Anspruch.

Die Schwäche der Verbündeten

Seit einiger Zeit schien der Bürgerkrieg in Syrien eingefroren zu sein. Iran, die Hisbollah und Russland hatten Baschar al-Assad gerettet. Die iranischen Revolutionsgarden und die Hisbollah bauten ihren Einfluss systematisch aus. Die Rebellen waren auf ihre Hochburg Idlib im Norden begrenzt. Sie bekamen Hilfe aus den USA, der Türkei und Saudi-Arabien.

Der Zeitpunkt zur Wiederaufnahme der Revolution war jetzt günstig. Iran flog schon am vorigen Freitag seine militärischen Kommandeure und militärisches Personal aus. Iran unternahm keinen Versuch, Assad zu verteidigen. Die Hisbollah kämpft ums Überleben im Libanon und fiel deshalb auch aus. Russland führt Krieg in der Ukraine. Die Schutzherren boten keinen Schutz mehr. So blieb Assad und seiner Familie nur die Flucht per Flugzeug nach Russland.