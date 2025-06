Welche Länder gehören zur Nato?

Worum geht es auf dem Nato-Gipfel im Juni?

Auf dem Gipfel in Den Haag am 24. und 25. Juni wird nachgesteuert. Auch um US-Präsident Donald Trump zu beruhigen. Der Verteidigungsausgaben sollen auf 5 Prozent der Wirtschaftskraft anwachsen: 3,5 Prozent in klassische Rüstungsgüter wie Panzer, Schiffe und Drohnen. Weitere 1,5 Prozent lassen sich über andere Investitionen anrechnen, etwa in Infrastruktur wie kriegstaugliche Brücken.