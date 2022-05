Krieg in der Ukraine Pentagon: Russlands Vormarsch stockt ÔÇô die Nacht im ├ťberblick Von dpa Aktualisiert am 03.05.2022 - 08:14 Uhr Lesedauer: 4 Min. Zwei russische Soldaten sprechen miteinander bei Mariupol (Archivbild): Die USA sehen Probleme bei der Logistik der russischen Streitkr├Ąfte. (Quelle: Alexey Kudenkox)

Noch immer gibt es Verstimmungen zwischen Berlin und Kiew. London k├╝ndigt weitere Milit├Ąrhilfen an. Die USA sehen Probleme beim russischen Vormarsch im Osten. Ein ├ťberblick.

Bundeskanzler Olaf Scholz will die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland weiter milit├Ąrisch und wirtschaftlich unterst├╝tzen, einen Besuch in Kiew lehnt er momentan aber ab. Das Ziel seiner Politik sei: "Russland darf nicht gewinnen und die Ukraine darf nicht verlieren", sagte der SPD-Politiker am Montagabend in der ZDF-Sendung "Was nun?". Dass die Regierung in Kiew aber Mitte April Bundespr├Ąsident Frank-Walter Steinmeier ausgeladen habe, sei inakzeptabel gewesen. Lesen Sie hier mehr dazu.

Ein anderer Unterst├╝tzer der Ukraine, der britische Premierminister Boris Johnson, will am Dienstag per Video zum ukrainischen Parlament in Kiew sprechen. Dabei d├╝rfte er laut vorab verbreitetem Redemanuskript weitere Milit├Ąrhilfe im Wert von 300 Millionen Pfund (357 Millionen Euro) zusagen. Gro├čbritannien will zudem Spezialfahrzeuge f├╝r den sicheren Transport von Zivilisten schicken. Johnson hatte vor einigen Wochen den ukrainischen Pr├Ąsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew getroffen.

Bundesregierung bleibt wegen Ausladung Steinmeiers verstimmt

Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben in den ersten acht Kriegswochen Waffen und andere R├╝stungsg├╝ter im Wert von mindestens 191,9 Millionen Euro in die Ukraine geliefert. Scholz betonte, die Hilfe Deutschlands und weiterer Staaten habe dazu beigetragen, "dass die ukrainische Armee, die wirklich sehr erfolgreich agiert, jetzt so lange durchhalten kann gegen einen so ├╝berm├Ąchtigen Gegner".