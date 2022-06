Nach Saporischschja waren auch besonders viele Menschen aus der umk√§mpften Ostukraine gefl√ľchtet, darunter aus dem Gebiet Donezk. Dort liegt auch die Hafenstadt Mariupol, in der prorussische Separatisten mit Hilfe von Moskaus Truppen im Mai die Kontrolle √ľbernommen hatten. Die K√§mpfe im Donbass dauern an. Ein Schwerpunkt ist das Verwaltungszentrum Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk, wo ukrainische Truppen nach Beh√∂rdenangaben erfolgreich Widerstand leisten gegen russische Einheiten.

In einem in der Nacht ver√∂ffentlichten Video sagte Selenskyj, dass er zusammen mit seinem B√ľrochef Andrij Jermak eine Rundreise in den umk√§mpften Gebieten Donezk und Luhansk gemacht und dabei die Frontst√§dte Lyssytschansk und Soledar besucht habe. Lyssytschansk liegt am Fluss gegen√ľber von Sjewjerodonezk. Selenskyj hatte zuletzt immer wieder schwere Waffen vom Westen gefordert, um nicht nur den russischen Vormarsch aufzuhalten, sondern auch besetzte Gebiete zur√ľckzuerobern.

Spanien will nach einem Bericht der Zeitung "El Pa√≠s" der Ukraine deutsche Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 A4 sowie Luftabwehrraketen liefern. Es handele sich um stillgelegte Panzer, die erst f√ľr den Einsatz vorbereitet werden m√ľssten, schrieb die Zeitung am Sonntag unter Berufung auf Informationen aus dem Verteidigungsministerium in Madrid. Die Ausbildung ukrainischer Soldaten an den Panzern solle zun√§chst in Lettland und sp√§ter in Spanien erfolgen. Die Deutsche Presse-Agentur hat das Ministerium um eine Stellungnahme zu dem Bericht gebeten, eine Antwort stand zun√§chst noch aus.