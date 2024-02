Im Angesicht der Kriege in der Ukraine und in Israel möchte die Nato auf der Münchener Sicherheitskonferenz Geschlossenheit und Stärke demonstrieren. Doch Wladimir Putin zieht mit einem Mord die Aufmerksamkeit auf sich. Dahinter steckt eine Strategie.

Patrick Diekmann berichtet aus München.

Die Stimmung in München ist ohnehin schon ziemlich schlecht. Schon vor der diesjährigen Sicherheitskonferenz gab es immer wieder schlechte Nachrichten und die westliche Staatengemeinschaft sieht sich mit vielen Krisen konfrontiert, die sich immer weiter zuspitzen. Die Unterstützung der Ukraine stockt, Israels Krieg gegen die Terrororganisation Hamas sorgt im Gazastreifen für großes Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung und wäre das nicht genug, gibt es auch noch Donald Trump. Der ehemalige US-Präsident will Russland sogar dazu ermutigen, Nato-Mitglieder anzugreifen, die in seinen Augen nicht genug für Verteidigung ausgeben.

Kommentar zum Tod von Nawalny: Putin, der neue Stalin

Für den Westen und seine Verbündeten geht es in München auch darum, diese Bomben zu entschärfen. Es soll ein Signal der Geschlossenheit aus der bayerischen Landeshauptstadt ausgehen, eine Art Selbstvergewisserung, dass es noch einen gemeinsamen westlichen Kurs gibt. Das ist eine immense Kraftanstrengung, die auch bei der Sicherheitskonferenz in konkrete Politik übersetzt werden muss.

Das bedeutet: Gemeinsam soll die Unterstützung der Ukraine ausgebaut werden, gemeinsam möchten die europäischen Staaten gegenüber den USA signalisieren, dass sie bereit sind, mehr Verantwortung bei der Verteidigung Europas zu übernehmen. Und gemeinsam soll in München im Dialog mit Israel und den Palästinensern um eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten gerungen werden.

In Summe sollte also ein Signal der westlichen Stärke nach Moskau gesendet werden. Doch Wladimir Putin will das nicht zulassen. So versucht der Kreml am Freitag mit einem Mord genau die Botschaften zu sprengen, die sich westliche Politiker im Vorfeld der Sicherheitskonferenz zurechtgelegt hatten. Putin greift zu einem Schachzug, der nur zu gut in das Spielbuch des russischen Despoten passt.

Trumps Schatten legt sich über München

Es ist Freitag, kurz vor 9 Uhr. In wenigen Stunden soll die 60. Münchener Sicherheitskonferenz (MSC) mit den Reden des UN-Generalsekretärs António Guterres und von Christoph Heusgen, dem Vorsitzenden der MSC, offiziell beginnen. Doch das diplomatische Warmlaufen im Hotel "Bayerischer Hof" in der Münchener Innenstadt hat längst angefangen. In den Fluren laufen zahlreiche Delegierte hin und her: Politiker, Militärs, Sicherheitsexperten. Sie drängen sich durch die engen Gänge des Gebäudes, an den Rändern stehen kleine Gruppen zusammen, vertieft in Gespräche.

Zu diesem Zeitpunkt gibt es noch vor allem ein Gesprächsthema: Trump und seine Aussagen, die viele Diplomaten in München als verantwortungslos einstufen. Wie damit umgehen? Sollte sich Deutschland nuklear bewaffnen? All diese Fragen werden am Tagungsort breit diskutiert.