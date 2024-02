Die blutigen Kriege in der Ukraine und in Israel laufen weiter, und viele westliche Länder sind auf Kurssuche. Ausgerechnet in dieser Lage verursacht Donald Trump einen Schockmoment, der vor allem Wladimir Putin stärkt.

Patrick Diekmann berichtet aus München

Es war wie ein lauter Knall, der aus den USA quer über den Atlantik bis nach Europa hallte. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump drohte am Sonntag auf einer Wahlkampfveranstaltung, dass die USA jene Nato-Partner nicht mehr schützen würden, die ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen. Und er ging noch weiter: Trump würde Russland sogar ermutigen, mit Mitgliedsländern, die seiner Meinung nach nicht genug für ihre eigene Verteidigung ausgeben, "zu tun, was immer sie (Russland) wollen".

Diese politische Bombe zeigte Wirkung, der Schock innerhalb des Bündnisses sitzt tief. Trump hat kein Amt inne, ist bislang nicht einmal zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner gewählt worden. Trotzdem fühlen sich viele Nato-Mitglieder in eine düstere Zeit während Trumps erster Präsidentschaft zurückversetzt, als die transatlantischen Beziehungen schwer angeschlagen waren. Eine mögliche Trump-Rückkehr ist schon jetzt wie ein Gewittersturm, der die Stimmung bei der diesjährigen Sicherheitskonferenz in München (MSC) verdunkelt.

Für die westlichen Staaten und ihre Verbündeten ist das Treffen in München daher eine Art Selbstvergewisserung. Es ist die größte Konferenz ihrer Art, ab Donnerstag findet sie bereits zum 60. Mal statt. Doch Feierlaune gibt es kaum. Denn im Angesicht zahlreicher Krisen, der Kriege in der Ukraine und in Israel und eben der drohenden Rückkehr von Donald Trump, treten immer mehr Risse auf. Fest steht: Machthaber wie Putin wittern in dieser Zeit die Schwäche der liberalen Demokratien. Der Westen muss deshalb einen gemeinsamen Kurs finden, sucht in München nach einem Silberstreif am Horizont, nach einem Funken Hoffnung in dem gegenwärtigen Chaos.

Intime Gespräche in Hotelzimmern

"Frieden durch Dialog": Das war immer das Motto der Münchener Sicherheitskonferenz. Auch Konfliktparteien kommen hier auf engem Raum im Hotel Bayerischer Hof zusammen. Zwar halten Politikerinnen und Politiker Reden, diskutieren bei verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen. Aber die essenzielle internationale Politik findet hinter verschlossenen Türen statt, im intimen Rahmen. Hier waren sie immer möglich, die Begegnungen im Hotelflur, die Gespräche in einer der Suiten, die Absprachen, die eventuell Krisen entschärfen können.

Doch gilt das auch für dieses Jahr? Botschafter Christoph Heusgen, Vorsitzender der Münchener Sicherheitskonferenz, sagte am Montag in Berlin: "Ich glaube, Sie stimmen mit mir überein, dass wir heute, in diesem Jahr, so viele Krisen, Konflikte, Herausforderungen haben, wie wir es noch selten – wenn überhaupt – in den letzten 60 Jahren hatten."Auch der diesjährige MSC-Sicherheitsreport gibt in diesem Jahr eine düstere Prognose: "Lose-Lose?", heißt es darin. Damit ist gemeint, dass es nur Verlierer gibt, wenn sich die Welt – wie es derzeit scheint – in Blöcke ordnet. Diese Rivalität führt zu Verteilungskämpfen, denn Mächte wie Russland oder China sind der Auffassung, dass ihnen ein größeres Stück vom Kuchen des globalen Wohlstands zusteht.