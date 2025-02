Diese Region zittert jetzt vor Trump

Zudem wächst in der Region die Angst, dass mögliche Eingeständnisse des Westens an Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine auch China ermutigen könnten, militärisch gegen Taiwan vorzugehen. Schon frühere US-Regierungen warnten: Wer Russland gewähren lässt, riskiert auch eine chinesische Invasion der Insel. Denn sollten die USA kein verlässlicher Partner in Europa sein, so könnten sie auch in Asien an Glaubwürdigkeit verlieren. "Heute Ukraine, morgen Taiwan?", titelte etwa der "Economist" in einer Analyse über die Sorgen von Militär- und Sicherheitsexperten der Region.