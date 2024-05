In der "alten" Bundesrepublik fanden seit den frühen sechziger Jahren harte Auseinandersetzungen über die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts statt. Dabei ging es um den Anteil des Deutschen Reiches an der Auslösung des Ersten Weltkriegs, die tieferen Gründe für das Scheitern der Weimarer Republik, den Aufstieg und die Herrschaft des Nationalsozialismus und den historischen Ort der deutschen Menschheitsverbrechen, die Ermordung der europäischen Juden. Im Zuge dieser öffentlichen Kontroversen kam es zu einer allmählichen Überwindung von obrigkeitlichen Prägungen des Denkens und zu einer breiten Öffnung der Bundesrepublik gegenüber der politischen Kultur des Westens.

Ein Prozess, der in der DDR aus offensichtlichen Gründen nicht stattfinden konnte. Wie prägt sein Ausbleiben die heutige politische Kultur Ostdeutschlands?

In der DDR war ein freier Meinungskampf über das historische und politische Selbstverständnis der Deutschen nicht möglich. Unter der Decke des von oben verordneten "Antifaschismus" lebten vielerorts alte deutschnationale Vorbehalte gegenüber der westlichen Demokratie und deren Vormacht, den USA, fort. An diese Ressentiments knüpften nach der Wiedervereinigung nationalistische Parteien wie die NPD und die Deutsche Volksunion, die DVU, an, die im Westen nur Splitterparteien waren, im Osten aber teilweise spektakuläre Wahlerfolge verbuchen konnten. Heute ist es die AfD, die mit beträchtlichem Widerhall an diese Vorurteile appelliert und einen traditionellen deutschen Nationalismus pflegt.

Wie hätte dem vorgebeugt werden können?

Es rächt sich, dass die politische Bildungsarbeit nach der Wiedervereinigung im Osten Deutschlands sträflich vernachlässigt worden ist. Die demokratischen Parteien müssen die fatalen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Folgen deutlich machen, die es hätte, wenn die AfD irgendwo an die Macht käme. Ein Deutschland, in dem die Rechte das Sagen hätte, würde über kurz oder lang die Westbindung durch eine Ostbindung ersetzen und dann in ein Abhängigkeitsverhältnis mit den Diktaturen in Russland und China geraten. Wer die Freiheit liebt, muss den neo-autoritären Kräften entgegentreten, bevor sie irgendwo Einfluss auf die Regierungen bekommen.

Hätte Deutschland nach der Wiedervereinigung besser eine "neue" Verfassung bekommen sollen, wie es auch das Grundgesetz selbst nahelegte?

1990 kam alles darauf an, das "Fenster der Gelegenheit" zu nutzen, das sich nach dem Fall der Berliner Mauer geöffnet hatte. Niemand wusste, wie lange die Reformer Michail Gorbatschow und Eduard Schewardnadse in der Sowjetunion an der Macht bleiben würden. Die DDR stand vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch. Die erste freie Volkskammerwahl am 18. März 1990 war faktisch ein Plebiszit für die schnellstmögliche Verwirklichung der deutschen Einheit. Deswegen sprach alles für eine rasche Wiedervereinigung in Form des Beitritts der DDR zur Bundesrepublik nach Artikel 23 des Grundgesetzes und gegen die langwierige Erarbeitung einer gesamtdeutschen Verfassung gemäß Artikel 146.