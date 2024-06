Australiens Ex-Botschafter: Putin will "Störenfried" sein

Es ist sicherlich ein Ziel Putins, seinen engen Verbündeten China dazu zu bringen, sich aktiver in den Ukraine-Krieg aufseiten Russlands einzubringen. Bislang liefert Peking lediglich Dual-Use-Güter wie Halbleiter, keine Waffen. Der chinesische Präsident Xi Jinping hatte zuletzt Waffenlieferungen erneut ausgeschlossen, auch der Bau der russisch-chinesischen Pipeline "Kraft Sibiriens 2" stockt. Der russische Präsident war erst Mitte Mai zu Gast in Peking und konnte in beiden Fragen nicht das gewünschte Ergebnis erzielen.

Denn Xi Jinping sitzt am längeren Hebel, Russland hängt seit der Entkoppelung vom Westen am wirtschaftlichen Tropf Chinas. Auch deshalb ist Putins Vorgehen, vor allem mit Blick auf Nordkorea, ein Spiel mit dem Feuer. Denn Peking wird nicht zulassen, dass der Kreml-Herrscher die gemeinsame Nachbarschaft ins Chaos stürzt. Das trifft zwar auch die USA, weil viele US-Soldaten in Südkorea und mit Japan ein enger Verbündeter davon gefährdet ist. Aber eben auch China.

Deswegen ist es für Russland ein Dilemma. Einerseits braucht Putin Geld, will sich mit Waffendeals Einfluss in der Region sichern. Andererseits wird er ein Wettrüsten in Asien verhindern wollen, um China nicht zu verärgern. Ein schmaler Grat, auch weil die nordkoreanische Kim-Diktatur selbst in Peking als unberechenbar eingestuft wird.