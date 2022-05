Klare Worte Richtung China Joe Biden will den Truman-Moment verhindern Von Bastian Brauns, Washington Aktualisiert am 24.05.2022 - 11:14 Uhr Lesedauer: 7 Min. Joe Biden mit Vertretern des ÚS-Verteidigungsministeriums: Die USA setzen beim Thema Taiwan auf deutliche Warnungen. (Quelle: Win McNamee/getty-images-bilder)

Mal gegen Russland, mal gegen China – immer wieder prescht US-PrĂ€sident Joe Biden aggressiv vor. Das sorgt bisweilen fĂŒr Irritationen. Doch die USA haben eine klare Strategie, welche die EuropĂ€er kennen sollten.

Das Weiße Haus, so wirkt es bereits seit Monaten, scheint immer mehr zu einer Putzkolonne des amtierenden US-PrĂ€sidenten zu verkommen. Die Amerikaner nennen es "cleanup", wenn die Pressestelle mal wieder klarzustellen versucht, was Joe Biden in Wahrheit gemeint habe. Immer dann, wenn der PrĂ€sident fĂŒr schockierte Gesichter und Irritationen gesorgt hat.

Das war schon bei seinem Besuch in Warschau so, als Biden in seiner symbolkrĂ€ftigen Rede davon sprach, dass Wladimir Putin "nicht an der Macht bleiben kann". Nur wenige Minuten spĂ€ter rĂŒckten die Presseputzer des Weißen Hauses an und beteuerten, der PrĂ€sident fordere keinen Regimewechsel in Russland.

Jetzt war es bei Bidens Besuch in Japan wieder so. Die Frage eines Reporters lautete, ob der US-PrĂ€sident gewillt sei, militĂ€risch involviert zu werden, sollte China Truppen nach Taiwan schicken. Biden antwortete mit Ja. Und fĂŒhrte aus, dass die Folgen eines chinesischen Einmarsches eine noch "grĂ¶ĂŸere BĂŒrde" bedeuten wĂŒrden als der Angriff Russlands gegen die Ukraine.

Es wĂ€re eine gravierende Abkehr von dem, was die Vereinigten Staaten bislang – zumindest offiziell – vorgegeben haben, im Falle des Falles unternehmen zu wollen. Nicht weniger als eine militĂ€rische Konfrontation mit der Atommacht China stĂŒnde im Raum. Also rĂŒckte wieder die Pressestelle an und sagte, was der PrĂ€sident eigentlich gemeint habe. Biden habe nur ausdrĂŒcken wollen, was die offizielle Linie sei, so das Weiße Haus. NĂ€mlich: Taiwan mit Waffenlieferungen und mit militĂ€rischen Schulungen zu unterstĂŒtzen.