Der französische Präsident Emmanuel Macron wird bei seinem Staatsbesuch in Deutschland bejubelt. Doch nach seiner Rede in Dresden landen Deutschland und Frankreich wieder auf dem Boden der Realität.

Ein Hauch von Glanz liegt in der Luft. Der französische Präsident Emmanuel Macron beendet am Dienstag seinen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Es war ein Festakt für die deutsch-französische Freundschaft. Zum Staatsbankett im Schloss Bellevue am Sonntag erschien sogar Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im feinsten Abenddress. Es war eine heitere Feier mit Erbsensuppe und Sauerbraten, begleitet von Musik der Berliner Philharmonie.

Einen Tag später hielt Macron eine lange Rede vor der Frauenkirche in Dresden, Tausende Menschen applaudierten dem französischen Präsidenten. Es wirkte fast so, als mache Macron Wahlkampf in Deutschland – und das durchaus mit Erfolg.

Macron versteht viel von Inszenierung. Auch bei diesem Staatsbesuch ist alles bis ins kleinste Detail geplant. Er hat ein Gespür für Bilder, weiß in seinen Reden oft, wie er Emotionen bei seinen Zuhörern weckt. Selbst als der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer ihm am Montagnachmittag am Schloss Moritzburg einen Apfelbaum in die Hand drückt, lächelt er staatsmännisch in die Kamera. Dabei sind Besuche in Sachsen selbst für deutsche Politiker nicht immer einfach. Immerhin liegt die AfD in den Umfragen hier bei knapp 35 Prozent. Ein Risiko, auch für Frankreichs Staatschef.

Trotzdem entschied sich Macron dafür, in Dresden eine europäische Grundsatzrede zu halten. Seine Visionen für die EU waren nicht neu: Er sprach über eine stärkere Unterstützung für die Ukraine, eine gemeinsame europäische Verteidigungs- und Wirtschaftspolitik und über den Schutz der Demokratien in Europa vor Rechtsextremen. Alles Themen, die zumindest bei Teilen der sächsischen Bevölkerung nicht auf besonders viel Gegenliebe stoßen. Doch Macrons Auftritt ging gut. Es gab keine Störer, keine "Hau ab"-Rufe, stattdessen Applaus. Das war vielleicht auch für Macron eine Überraschung.

Doch der Staatsbesuch kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es zwischen Deutschland und Frankreich in zentralen Fragen Konflikte gibt. Macron inszenierte sich als die zentrale Führungsfigur in Europa, verpasste Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in seiner Rede in Dresden einige höfliche Schubser. Das war freilich schon in der Vergangenheit nicht besonders erfolgreich. Während Frankreichs Präsident in Deutschland viele Highlights gesetzt hat, geht es am Dienstag bei einem Treffen mit Scholz darum, sich auf einen Kurs zu einigen. Nun geht es wieder um konkrete Politik und so kann auch der schöne Schein eines Staatsbesuches die bittere Realität nicht überstrahlen.

Macrons Vision für Europa

Macron wollte in Deutschland vor allem eines: Brücken bauen, das Gemeinsame zwischen Deutschland und Frankreich betonen. Deswegen lag ein Fokus auf dem Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. Deswegen übte der französische Präsident mit einem Deutschlehrer vor seiner Reise, um einen Teil seiner Rede auf Deutsch halten zu können. Dabei ging es auch viel um Sport, denn während Frankreich im Sommer die Olympischen Spiele ausrichtet, steht in Deutschland die Fußballeuropameisterschaft an. Mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kickerte Macron am Sonntag sogar eine kurze Runde. Ein Spiel, das unentschieden endete, wie der französische Präsident auf X teilte.

Selbst am Kickertisch scheinen die deutsch-französischen Beziehungen im Takt zu sein.

