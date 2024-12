News folgen Artikel teilen

Am Montag will Olaf Scholz im Bundestag die Vertrauensfrage stellen. Einige Vorhaben will der Kanzler danach noch umsetzen.

Das sollen die Kernpunkte im Wahlprogramm der Union sein

00.10 Uhr: Laut einem Bericht der "Welt" sollen folgende Kernpunkte Teil des neuen Wahlprogramms von CDU und CSU sein. Dem Präsidium wird das Papier erst am Montag vorgestellt. Die Zeitung will erste Eckpunkte aber schon jetzt erfahren haben:

Wiedereinführung der Wehrpflicht : Die Union wolle ein allgemeines Dienstjahr einführen, das sowohl für Männer als auch für Frauen gelten solle, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Dieses Jahr könne in sozialen Einrichtungen, beim Katastrophenschutz oder bei der Bundeswehr absolviert werden.

: Die Union wolle ein allgemeines Dienstjahr einführen, das sowohl für Männer als auch für Frauen gelten solle, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Dieses Jahr könne in sozialen Einrichtungen, beim Katastrophenschutz oder bei der Bundeswehr absolviert werden. Nutzung der Kernenergie : CDU und CSU planten, die Kernenergie als Übergangstechnologie zu nutzen, um die Energieversorgung zu sichern und die Klimaziele zu erreichen. Gleichzeitig solle der Ausbau erneuerbarer Energien vorangetrieben werden.

: CDU und CSU planten, die Kernenergie als Übergangstechnologie zu nutzen, um die Energieversorgung zu sichern und die Klimaziele zu erreichen. Gleichzeitig solle der Ausbau erneuerbarer Energien vorangetrieben werden. Verschärfung der Einbürgerungskriterien : Die Union habe vor, strengere Anforderungen an die Einbürgerung zu stellen. Dazu gehörten bessere Sprachkenntnisse, ein klareres Bekenntnis zur deutschen Leitkultur und ein Nachweis über ausreichende Integrationsbemühungen.

: Die Union habe vor, strengere Anforderungen an die Einbürgerung zu stellen. Dazu gehörten bessere Sprachkenntnisse, ein klareres Bekenntnis zur deutschen Leitkultur und ein Nachweis über ausreichende Integrationsbemühungen. Abschaffung der Gender-Sprache in Behörden : CDU und CSU strebten an, die Gender-Sprache in Behörden abzuschaffen. Ziel sei eine einheitliche und neutrale Amtssprache, die für alle verständlich sei.

: CDU und CSU strebten an, die Gender-Sprache in Behörden abzuschaffen. Ziel sei eine einheitliche und neutrale Amtssprache, die für alle verständlich sei. Förderung der deutschen Automobilindustrie : Die Union wolle sich für die Rückkehr zur Nutzung von Verbrennungsmotoren einsetzen, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Autoindustrie zu stärken. Parallel solle jedoch auch in alternative Antriebe investiert werden.

: Die Union wolle sich für die Rückkehr zur Nutzung von Verbrennungsmotoren einsetzen, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Autoindustrie zu stärken. Parallel solle jedoch auch in alternative Antriebe investiert werden. Entlastung von Familien und Unternehmen : CDU und CSU planten eine Reform der Grundsteuer, um Gewerbetreibende zu entlasten. Familien sollten von steuerlichen Vorteilen profitieren, etwa durch eine Erhöhung des Kinderfreibetrags.

: CDU und CSU planten eine Reform der Grundsteuer, um Gewerbetreibende zu entlasten. Familien sollten von steuerlichen Vorteilen profitieren, etwa durch eine Erhöhung des Kinderfreibetrags. Stärkung der inneren Sicherheit : Die Union wolle verstärkt in die Polizei und Sicherheitsbehörden investieren, um Kriminalität effektiver bekämpfen zu können. Auch eine schärfere Bekämpfung von Clan-Kriminalität und Cyberkriminalität sei vorgesehen.

: Die Union wolle verstärkt in die Polizei und Sicherheitsbehörden investieren, um Kriminalität effektiver bekämpfen zu können. Auch eine schärfere Bekämpfung von Clan-Kriminalität und Cyberkriminalität sei vorgesehen. Förderung von Innovationen: Ein weiterer Schwerpunkt solle auf der Förderung von technologischen Entwicklungen und Start-ups liegen, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zukunftssicher zu machen. Insbesondere in den Bereichen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz solle Deutschland international wettbewerbsfähiger werden.

Donnerstag, 12. Dezember

Scholz wirbt für Gesetze noch vor Weihnachten

15.23 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz wirbt für die Verabschiedung mehrerer Gesetzesvorhaben mit finanziellen Entlastungen noch vor Weihnachten. "Ein Schulterschluss der demokratischen Mitte in diesen wichtigen Fragen wäre ein starkes Zeichen", sagte der SPD-Politiker in Berlin kurz nach der Beantragung einer Abstimmung über die Vertrauensfrage im Parlament.

Scholz nannte erneut vier Gesetze, für die seine rot-grüne Koalition nach dem Bruch des Ampel-Bündnisses keine Mehrheit mehr hat. Konkret geht es demnach um Erhöhungen von Kindergeld und Kinderzuschlag, Entlastungen bei der sogenannten kalten Progression bei der Einkommensteuer, die finanzielle Absicherung des Deutschlandtickets und eine Stabilisierung der Stromnetzentgelte. Es gehe um "wenige, aber ganz wichtige Entscheidungen", die aus seiner Sicht keinerlei Aufschub duldeten, sagte Scholz.

Bis zur Bildung einer neuen Koalition nach der vorgezogenen Neuwahl blieben Regierung und Bundestag voll arbeitsfähig, betonte der Kanzler. "Das Leben geht ja immer weiter." Die Bürgerinnen und Bürger hätten einen Anspruch darauf, dass alle politischen Kräfte "ihren Job tun und zum Wohl des Landes zusammenarbeiten".

Scholz beantragt Vertrauensfrage beim Bundestag

14.37 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat beim Bundestag die Vertrauensfrage beantragt, um eine Neuwahl des Parlaments am 23. Februar herbeizuführen. Die schriftliche Erklärung des Bundeskanzlers an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) im Wortlaut:

"Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin,

gemäß Artikel 68 des Grundgesetzes stelle ich den Antrag, mir das Vertrauen auszusprechen.

Ich beabsichtige, vor der Abstimmung am Montag, dem 16. Dezember 2024, hierzu eine Erklärung abzugeben."

Es gilt als sicher, dass Scholz keine Mehrheit bekommt. In dem Fall hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 21 Tage Zeit, auf Bitten des Kanzlers den Bundestag aufzulösen und den Neuwahltermin festzulegen. Dass Steinmeier die Auflösung verweigert, ist praktisch ausgeschlossen. Er hat bereits wissen lassen, dass er den 23. Februar für realistisch hält. Und er hat erklärt, nach welchem Maßstab er entscheiden werde: "Unser Land braucht stabile Mehrheiten und eine handlungsfähige Regierung."

Im Bundestag wird Scholz den Abgeordneten am Montag seine Gründe für die Vertrauensfrage in einer Rede erläutern. Anschließend wird es eine etwa 90-minütige Aussprache geben. Danach entscheidet das Parlament voraussichtlich in namentlicher Abstimmung. Das bedeutet, dass das Abstimmungsverhalten jedes einzelnen Abgeordneten mit etwas Verzögerung veröffentlicht wird. Es kann sich also kein Parlamentarier anonym für oder gegen Scholz aussprechen.

Montag, 9. Dezember

Söder kündigt Veto gegen Schwarz-Grün im Bund an

13.11 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will gegen eine mögliche schwarz-grüne Koalition im Bund ein Veto einlegen. "Am Ende entscheiden Parteien, ob es eine Koalition gibt. Die CSU ist eine Partei", sagte Söder am Montagabend in einem Podcast von "Table Briefings". Er hatte sich bereits wiederholt strikt gegen Schwarz-Grün gewandt, während CDU-Chef Friedrich Merz keine Option ausschließen möchte.

Söder begründete seine Haltung mit einem erforderlichen "Richtungswechsel". "Es muss sich was grundlegend ändern", verlangte der CSU-Chef. Schwarz-Grün sei dafür "nicht die richtige Perspektive". Söder machte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) persönlich für die aktuelle Wirtschaftskrise verantwortlich.