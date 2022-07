"Unangemessen, Kapazitäten mutwillig auszuschließen"

Ich bin illusionsfrei. Vor einer Woche wurde nun zum ersten Mal in einer Umfrage nach dem wichtigsten Problem die Inflation genannt. Davor war es zehn Wochen lang der Ukrainekrieg. Es gibt einen Gew├Âhnungseffekt, der in Ermangelung neuer, spektakul├Ąrer einzelner Ereignisse dann in der individuellen Wahrnehmung von anderen Problemen eingeholt und schlie├člich verdr├Ąngt wird.

Wie soll man damit umgehen?

Ich empfehle all jenen, die jetzt ÔÇťwach geworden sindÔÇŁ, um Annalena Baerbock noch einmal zu zitieren: Wir brauchen eine andere Sicherheitsarchitektur in Europa, wir brauchen einen anderen Stellenwert der Sicherheitspolitik im eigenen Lande. Wir m├╝ssen einen gr├Â├čeren Teil unseres Bruttosozialprodukts und einen noch gr├Â├čeren Teil unseres Bundeshaushalts f├╝r Verteidigung ausgeben.

Eine Forderung, die Sie schon vor dem russischen Einmarsch formuliert hatten.

Ja, aber es ist jetzt offensichtlich dringender geworden. Jede Verz├Âgerung in der Umsetzung dieser Einsichten wird auf eine immer geringere Akzeptanz der Bev├Âlkerung sto├čen. Darum ist es gut, dass das 100 Milliarden-Sonderprogramm f├╝r die Nachr├╝stung der Bundeswehr inzwischen vom Bundestag beschlossen ist. H├Ątte man das langwierig evaluiert, ahne ich, was am Ende stattgefunden h├Ątte. Jedenfalls w├Ąre es wohl nicht zu dem Beschluss gekommen, genau dies jetzt auch im Grundgesetz zu verankern.

Das klingt so, als m├╝sse Politik schneller sein, als das Volk seine Meinung ├Ąndert.

Das ist nun mal Glanz und Elend einer funktionierenden Demokratie. Sie darf sich nicht von Stimmungen abh├Ąngig machen, aber sie kann sich auch nicht von der Mehrheitsf├Ąhigkeit politischer Entscheidungen emanzipieren.

Was, wenn eine Minderheit dann trotzdem sehr laut wird?

Man muss auch eine gewisse Stimmungsresistenz entwickeln. Der Umstand, dass bestimmte Vorbehalte gegen was auch immer besonders lautstark vorgetragen werden, ist kein hinreichender Grund, etwas nicht zu tun, von dessen Notwendigkeit man ├╝berzeugt ist. Aber bei allem, von dem man ├╝berzeugt ist, muss man wissen: Am Ende muss es mehrheitsf├Ąhig sein. Sonst wird eine Mehrheit, die in regelm├Ą├čigen Abst├Ąnden ├╝ber diese Kompetenz verf├╝gt, mit ihrer Mehrheit andere Mandatstr├Ąger w├Ąhlen, die genau diese ├ťberzeugungen nicht teilen.

In den USA stehen im Herbst die Zwischenwahlen an. Bereits jetzt k├╝ndigen einzelne Republikaner an, dass sie die gro├če Unterst├╝tzung f├╝r die Ukraine nach gewonnenen Wahlen im Kongress blockieren wollen. F├╝rchten Sie, dass der R├╝ckhalt f├╝r die Ukraine zuerst in den USA br├Âckelt?

Nein, wir sollten tats├Ąchlich in Ruhe abwarten, was passiert. Aus der j├╝ngeren Vergangenheit l├Ąsst sich jedenfalls eine wesentlich gr├Â├čere eigene Urteilsbildung der Republikaner in Verteidigungs- und Sicherheitsfragen auch gegen├╝ber dem Pr├Ąsidenten beobachten, als das in der uns├Ąglichen St├╝tzung eines uns├Ąglichen, aus den eigenen Reihen stammenden vorherigen Pr├Ąsidenten zu beobachten ist.