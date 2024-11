Olaf Scholz will weiter keine Langstreckenwaffen liefern

Scholz will Entscheidung über Kalte Progression noch 2024

13.36 Uhr: Wichtig sei laut Scholz eine Steuerentlastung durch die Umsetzung des Gesetzes zur Kalten Progression. Außerdem wolle Scholz die Wachstumsinitiative beschließen, um der Wirtschaftsflaute entgegenzuwirken. Zudem solle der Bundestag die Kindergelderhöhung zu Beginn des nächsten Jahres möglich machen. Es sei "jede Mühe wert", auch die Anträge zum Schutz des Bundesverfassungsgerichts zu beschließen. Über diese Themen würde "in Wahrheit ein Konsens" existieren zwischen Regierungsparteien und der Opposition. "Es wäre eine gute Sache, wenn wir in diesem Jahr noch solche Entscheidungen treffen", sagt er.

Scholz: Zusammenarbeit mit USA unabhängig vom Präsidenten

13.34 Uhr: Scholz hält eine Zusammenarbeit mit den USA auch nach der Wahl von Donald Trump für essenziell. Die gute transatlantische Zusammenarbeit sei "seit Jahrzehnten eine Grundlage des Erfolgs unseres Landes", sagt der SPD-Politiker in seiner Regierungserklärung. "Und wir sollten auch in den nächsten Jahrzehnten – egal wer da und dort regiert – alles dafür tun, dass diese Beziehungen sich weiter gut entwickeln." Er habe mit Trump bereits telefoniert und es sei ein gutes Gespräch gewesen.

Olaf Scholz pocht auf Handlungsfähigkeit bis zur Neuwahl

13.30 Uhr: Olaf Scholz verteidigt seine Entscheidung, Christian Lindner zu entlassen: "Diese Entscheidung war richtig und sie war unvermeidbar." Er werde am 11. Dezember die Vertrauensfrage beantragen, so dass der Bundestag am 16. Dezember darüber entscheiden könne, sagt Scholz in seiner Regierungserklärung vor dem Parlament. Gewählt werden soll dann am 23. Februar.