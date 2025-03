Noch vor der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen haben sie Einigungen in zentralen Punkten präsentiert. So soll es etwa Verschärfungen in der Migrationspolitik und beim Bürgergeld geben. Außerdem sollen noch vor der Konstituierung des neuen Bundestags am 25. März Ausnahmen bei der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben beschlossen sowie ein milliardenschweres Sondervermögen für die Infrastruktur geschaffen werden.