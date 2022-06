Das ist eine sympathische Debatte, die in die richtige Richtung geht. Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, dass wir Schritt f├╝r Schritt alle Selbstst├Ąndigen in das System der Altersvorsorge einf├╝hren werden.

Sollten auch Politiker in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen? Ein Vorschlag, der in der vergangenen Wahlperiode aus Ihrer Partei kam, aber auch bei der FDP und den Gr├╝nen auf Zustimmung stie├č.

Ich pers├Ânlich h├Ątte nichts dagegen. Letztendlich aber m├╝ssen die Parlamente das selbst entscheiden. Als Regierungsmitglied konzentriere ich mich auf das, was wir in der Koalition vereinbart haben: die dauerhafte Stabilisierung des Rentenniveaus. Damit das gelingt, kommt es vor allem auf die Fachkr├Ąftesicherung an.

Was muss geschehen?

Es darf nicht sein, dass jedes Jahr rund 50.000 Sch├╝lerinnen und Sch├╝ler ohne Abschluss die Schule verlassen, denn wir wissen, dass das oft in die Langzeitarbeitslosigkeit f├╝hrt.

Aber das beklagen Sie und andere doch schon seit Langem.

Ich werde dennoch weiter daf├╝r streiten, dass m├Âglichst jeder junge Mensch die Chance auf eine ordentliche Berufsausbildung bekommt. Dazu werden wir Langzeitarbeitslose aus dieser Situation herausholen. Wir werden beim B├╝rgergeld ...

... das Hartz IV ersetzen soll ...

... Anreize setzen, dass f├╝r diese Gruppe das Nachholen eines Berufsabschlusses Vorrang vor der Vermittlung in eine prek├Ąre Arbeit hat. Wir m├╝ssen auch die Erwerbsbeteiligung von Frauen steigern, das wollen wir unter anderem mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen umsetzen. Ein ganz wichtiges Thema ist auch die Weiterbildung. Weil in Zeiten des Wandels die berufliche Ausbildung, die man einmal gemacht hat, f├╝r viele nicht mehr f├╝r das ganze Berufsleben ausreicht.

Sie planen eine "Bildungszeit". Eine Art berufliche Auszeit, um sich weiterbilden zu k├Ânnen. Wie genau soll die funktionieren?

Ich fahre n├Ąchste Woche nach Wien, wo es so ein Modell schon gibt, um mir das in der Praxis anzuschauen. Geplant ist, dass sich Besch├Ąftigte eine Auszeit von bis zu einem Jahr nehmen k├Ânnen, in Teilzeit sogar von bis zu zwei Jahren, in der sie sich beruflich fortbilden k├Ânnen. Voraussetzung daf├╝r ist, dass der Arbeitnehmer beim Arbeitgeber einen Antrag stellt und dieser zustimmt. Das soll m├Âglichst unb├╝rokratisch m├Âglich sein, also etwa digital.

Und wovon lebt man in dieser Zeit?

Daf├╝r gibt es Unterst├╝tzung aus der Arbeitslosenversicherung. Aus der bekommt man 60 Prozent des bisherigen Gehalts beziehungsweise 67 Prozent, wenn man Kinder hat. Es funktioniert also ├Ąhnlich wie das Elterngeld. In ├ľsterreich ist dieses Modell ein gro├čer Erfolg. Und das ist auch mein Ziel: Deutschland muss eine Weiterbildungsrepublik werden. Damit Besch├Ąftigte von heute auch die Besch├Ąftigten von morgen sind. Und das hilft am Ende auch der Rente.

Einen Rechtsanspruch wird es allerdings nicht geben.

Um die Bildungszeit in Anspruch zu nehmen, ist eine Vereinbarung zwischen dem Besch├Ąftigten und dem Arbeitgeber notwendig.