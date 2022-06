G7 | Innenministerin Nancy Faeser im Interview: "Da gerät etwas ins Rutschen"

t-online: Frau Faeser, woran denken Sie vor dem G7-Gipfel in Elmau an diesem Wochenende – an das WohlfĂŒhlbild von Angela Merkel und Barack Obama vor der Bergkulisse 2015 oder an die Straßenschlachten vom G20-Gipfel in Hamburg 2017?

Nancy Faeser: Als Erstes denke ich an Barack Obama, wie er auf der langen Bank sitzt. Aber wir sind natĂŒrlich auf alle Szenarien vorbereitet. Und damit meine ich nicht nur den G20-Gipfel in Hamburg 2017, sondern auch die Krawalle bei der Eröffnung des Neubaus der EuropĂ€ischen Zentralbank in Frankfurt 2015. Deshalb bin ich an diesem Wochenende sicher angespannter als sonst.

Können Sie garantieren, dass sich so etwas wie in Hamburg und Frankfurt nicht wiederholt?

Wichtig ist, dass wir auf alle EventualitÀten vorbereitet sind. Und das sind wir. Ich habe mir davon am Montag ein Bild gemacht. Wir setzen allein 8.000 KrÀfte von Bundespolizei und Bundeskriminalamt ein.

Und trotzdem: Was lÀsst sich aus den Fehlern der Vergangenheit lernen?

Sowohl der G20-Gipfel in Hamburg als auch die EZB-Eröffnung in Frankfurt fanden inmitten großer StĂ€dte statt, die natĂŒrlich schwieriger zu kontrollieren sind, weil es ĂŒberall zu Ausschreitungen kommen kann. Das ist in Elmau völlig anders. Aber natĂŒrlich sind wir auf Demonstrationen an diesem Wochenende eingestellt.

Welche Protestgruppen machen Ihnen am meisten Sorgen?

Am meisten Sorgen machen mir ganz klar die Gruppen aus der linksextremistischen Szene. Da haben wir im Vorfeld des Gipfel-Wochenendes bereits vermehrte AktivitÀten registriert.

Nancy Faeser, 51 Jahre, ist seit 1988 Mitglied der SPD. Die Juristin arbeitete zunĂ€chst als AnwĂ€ltin und engagierte sich in der Kommunalpolitik. Seit 2003 saß Faeser im hessischen Landtag, 2014 wurde sie GeneralsekretĂ€rin der hessischen SPD, seit 2019 ist sie deren Vorsitzende. Olaf Scholz holte sie 2021 als Bundesinnenministerin nach Berlin.

Auch in der SPD gibt es eine Anti-Globalisierungsbewegung. Können Sie die Wut der Demonstranten emotional nachvollziehen?

Streit in der Sache ist ein Grundpfeiler unserer Demokratie. Ich habe aber keinerlei VerstĂ€ndnis dafĂŒr, dass man Protest mit Gewalt verknĂŒpft. Ich erwarte von allen Demonstranten, dass sie friedlich protestieren, niemanden verletzen und keine Autos oder GeschĂ€fte zerstören.

Ihnen wird immer wieder vorgeworfen, auf dem linken Auge blind zu sein. Können Sie garantieren, dass Sie Linksextremismus genauso konsequent bekÀmpfen wie Rechtsextremismus und Islamismus?

Ja, das kann ich garantieren. Das ist fĂŒr mich eine SelbstverstĂ€ndlichkeit. Ich bekĂ€mpfe alle Formen von Extremismus mit der vollen HĂ€rte des Rechtsstaats.

Wie kommt es dann zu diesem Eindruck ĂŒber Sie?