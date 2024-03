Mitschnitt von Luftwaffe zu Taurus Abhöraffäre: Möglicher Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften Von t-online , dpa , Reuters , das Aktualisiert am 03.03.2024 - 00:41 Uhr Lesedauer: 6 Min. Olaf Scholz (l.) und Ingo Gerhartz (r.) (Archivbild): Der Luftwaffenchef soll abgehört worden sein. (Quelle: Arnulf Hettrich/imago images) News folgen

Luftwaffen-Offiziere beraten über Marschflugkörper für Kiew. In Russland wird ein Mitschnitt veröffentlicht – ein brisanter Vorgang. Was bezweckt Moskau damit? Und was wurde besprochen?

Das war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt: Intern und recht offen haben deutsche Luftwaffen-Offiziere in einer Schalte über theoretische Möglichkeiten des Einsatzes deutscher Taurus-Marschflugkörper durch die Ukraine diskutiert. Nun wurde in Russland ein Mitschnitt des Gesprächs veröffentlicht.

Loading... Embed

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht von einer "sehr ernsten Angelegenheit". Auf eine Frage nach möglichen außenpolitischen Schäden entgegnete er: "Deshalb wird das jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt. Das ist auch notwendig." Möglicherweise ist gegen Sicherheits-Regeln der Bundeswehr verstoßen worden.

Doch was ist über den Mitschnitt bisher bekannt und worüber haben die ranghohen Soldaten gesprochen? t-online gibt einen Überblick:

Worum geht es in dem Gespräch?

Zu Beginn ist auf dem Audio eine lockere Plauderei zu hören. Einer der Beteiligten gibt an, gerade in Singapur zu sein. Er schwärmt von der Aussicht vom Hotelzimmer aus. "Ich schicke dir vielleicht später mal ein Foto. Das ist schon mega." Aber es wird schnell ernster: Es handelt sich um ein Vorbereitungsgespräch der Offiziere auf ein Briefing für Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), wohl im Februar. Thema ist, wie die Ukraine deutsche Taurus-Marschflugkörper im Krieg gegen Russland einsetzen könnte – falls Kanzler Scholz sein Nein zu einer Lieferung der Waffen überdenken sollte. Ein Teilnehmer der Runde ist Ingo Gerhartz, Inspekteur der deutschen Luftwaffe.

Eine Frage ist, ob Taurus-Marschflugkörper technisch theoretisch in der Lage wären, die von Russland gebaute Brücke zur völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Halbinsel Krim zu zerstören. Ein weiterer Punkt ist, ob die Ukraine den Beschuss ohne Bundeswehrbeteiligung etwa bei der Zielprogrammierung bewerkstelligen könnte.

Es wird diskutiert, wie lange die Ausbildung von Ukrainern an Taurus dauern müsste, wie Deutschland dabei vorgehen könnte und wie die Ausbildung verkürzbar wäre. In dem Mitschnitt ist allerdings ebenfalls zu hören, dass es auf politischer Ebene kein grünes Licht für die Lieferung der Marschflugkörper gibt.

Ist der Mitschnitt authentisch?

Eine Sprecherin des deutschen Verteidigungsministeriums hatte t-online am Freitagabend zunächst mitgeteilt, dass man prüfe, ob Kommunikation im Bereich der Luftwaffe abgehört wurde. "Das Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst (BAMAD) hat alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. Zum Inhalt der offenbar abgehörten Kommunikation können wir nichts sagen."

Mehrere Medien berichteten am Samstag, dass das Ministerium von der Echtheit des Leaks ausgehe. Das Verteidigungsministerium bestätigte am Samstagnachmittag, dass ein Gespräch abgehört wurde. Gleichzeitig könne man noch nicht sagen, ob die aus Russland veröffentlichten Mitschnitte womöglich manipuliert wurden.

"Es ist nach unserer Einschätzung ein Gespräch im Bereich der Luftwaffe abgehört worden. Ob in der aufgezeichneten oder verschriftlichten Variante, die in den sozialen Medien kursieren, Veränderungen vorgenommen wurden, können wir derzeit nicht gesichert sagen", erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums.

Was macht den Mitschnitt so brisant?

Es geht zum Teil um militärisch sensible Informationen. Luftwaffen-Inspekteur Ingo Gerhartz sagt, er könne sich vorstellen, dass in einer ersten Tranche 50 und dann noch einmal 50 Flugkörper geliefert würden – was den Kriegsverlauf jedoch nicht ändern würde. Allerdings: Es handelt sich letztlich nur um Gedankenspiele, um der Politik Möglichkeiten aufzuzeigen.