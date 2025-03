Der Bundestag stimmt über das milliardenschwere Schuldenpaket ab. CDU-Chef Friedrich Merz verteidigt die Pläne und mahnt gleichzeitig Sparsamkeit an.

CDU-Chef Friedrich Merz hat im Bundestag für das von Union und SPD geplante Schuldenpaket geworben. Die geplante Grundgesetzänderung zur Kreditaufnahme sei angesichts der aktuellen Weltlage erforderlich, erklärte Merz in der Parlamentsdebatte. "Für eine solche Verschuldung lässt sich nur unter ganz bestimmten Umständen und unter ganz bestimmten Bedingungen überhaupt eine Rechtfertigung finden", betonte der Unionsfraktionschef. Diese Umstände habe "vor allem" der russische Präsident Wladimir Putin mit seinem Krieg in der Ukraine geliefert.

Am Nachmittag stimmt der Bundestag über die geplanten Grundgesetzänderungen ab, die eine massive Kreditaufnahme ermöglichen sollen. Nötig ist eine Zweidrittelmehrheit. Union und SPD hatten sich in Verhandlungen mit den Grünen auf das Vorhaben verständigt, das unter anderem milliardenschwere Investitionen in Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz vorsieht.