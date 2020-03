Newsblog zum Coronavirus

Bayern halten Ausgangsregeln weitgehend ein

21.03.2020, 10:53 Uhr | AFP, dpa, rtr, t-online.de, mja

Laut Bayerns Innenminister hält sich die Bevölkerung größtenteils an die verschärften Ausgangsregeln. Doch die Polizei musste Freitagnacht erneut "Corona-Partys" auflösen.

In Deutschland wird das öffentliche Leben aufgrund der Coronavirus-Epidemie weitreichend eingeschränkt – im europäischen Ausland haben mehrere Länder Ausgangssperren verhängt. Es gilt eine weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Hier finden Sie die neuesten Entwicklungen in der Coronavirus-Krise.

21. März, 10:00 Uhr: SPD-Generalsekretär Klingbeil: Mehr Disziplin wegen drohender Ausgangsbeschränkungen

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat die Deutschen mit Blick auf drohende Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Krise zu mehr Disziplin aufgerufen. "Wenn wir erkennen, dass sich zu viele Bürger unvernünftig verhalten und sich nicht zeitweise aus dem öffentlichen Leben herausziehen, sind auch drastische Maßnahmen wie eine Ausgangssperre nötig", sagte Klingbeil der in Soltau (Niedersachsen) erscheinenden "Böhme-Zeitung" (Samstag).

Zugleich sprach sich Klingbeil angesichts der Engpässe in der medizinischen Versorgung dafür aus, mehr Forschung und Produktion nach Deutschland zu holen. Wenn die Corona-Krise überwunden sei, müsse schnell grundsätzlich über Lieferketten gesprochen werden, "auch über die starke Verlagerung von medizinischer Forschung aus Kostengründen ins Ausland", sagte der SPD-Politiker. Es müsse sichergestellt werden, dass "medizinische Grundmittel" in Deutschland entwickelt und produziert würden.

21. März, 09:38 Uhr: Söder: Keine Passierscheine in Bayern nötig

Trotz der weitreichenden Ausgangsbeschränkungen in Bayern inklusive Polizeikontrollen brauchen die Menschen im Freistaat keine Passierscheine, um sich draußen zu bewegen. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Samstagmorgen dem Radiosender Antenne Bayern.

Hilfreich sei aber, wenn man sich ausweisen und nachvollziehbar begründen könne, warum man auf welchem Weg sei. Wenn jemand von seinem Arbeitgeber eine Bescheinigung bekommen könne, sei das gut. "Wenn nicht, geht die Welt – glaub' ich – nicht unter", sagte der CSU-Chef. "Im Zweifel hat die Polizei ein gutes Gespür dafür, wie ernst und wie ehrlich das ist."

21. März, 09:30 Uhr: Bayerns Innenminister: Bevölkerung hält Ausgangsbeschränkungen weitgehend ein

Die seit Mitternacht geltenden Ausgangsbeschränkungen in Bayern werden nach Angaben von Landesinnenminister Joachim Herrmann (CSU) weitgehend eingehalten. "Es hat da und dort noch ein paar Gruppen von Jugendlichen gegeben, die da irgendwo in der Öffentlichkeit kleinere Partys durchgeführt haben. Die sind dann von der Polizei nach Hause geschickt worden", sagte er am Samstagmorgen dem Bayerischen Rundfunk ("B5-Interview der Woche"). "Aber insgesamt konnten wir in der vergangenen Nacht keine besonderen Probleme feststellen." Die Polizei werde den ganzen Tag über kontrollieren, ob sich die Menschen an die Maßnahmen halten.

Seit Mitternacht gelten im gesamten Freistaat weitreichende Ausgangsbeschränkungen, mit deren Hilfe die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden soll. Bayern ist das erste Bundesland, das Ausgangsbeschränkungen verhängt hat.

8.20 Uhr: Söder rechtfertigt sich für Ausgangbeschränkungen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die verhängten Ausgangsbeschränkungen im Kampf gegen das neuartige Coronavirus gerechtfertigt. Mit Blick auf rasant steigende Zahlen an Infizierten und Toten sagte er am Morgen dem Radiosender Antenne Bayern: "Das ist wirklich eine dramatische Situation."

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern: "Die ganze Welt reagiert. Dann muss auch Deutschland letztlich reagieren." (Quelle: dpa)

Er wolle Bayern nicht einsperren, so Söder. Aber mit Verweis auf strengere Regeln in anderen Ländern sagte der CSU-Chef: "Die ganze Welt reagiert. Dann muss auch Deutschland letztlich reagieren." Das seien schwierige Entscheidungen. Appelle an die Vernunft aber seien an Grenzen gestoßen. "Ich hoffe, dass wir so besser durch die Krise kommen als andere", sagte der bayerische Regierungschef.

Seit Mitternacht gelten im gesamten Freistaat weitreichende Ausgangsbeschränkungen, mit deren Hilfe die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden soll.

6.55 Uhr: Bericht: Regierung plant wegen Coronavirus 150 Milliarden Euro neue Schulden ein

Die Bundesregierung plant laut einem Rundfunkbericht zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in diesem Jahr eine Neuverschuldung von insgesamt 150 Milliarden Euro. Zu diesem Zweck solle ein Nachtragshaushalt verabschiedet und die Notfallregelung bei der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse in Anspruch genommen werden, berichtete der Deutschlandfunk in der Nacht zum Samstag unter Berufung auf Koalitionskreise.

Mit der Neuverschuldung sollen demnach die Hilfsprogramme für die Wirtschaft und die zu erwartenden Steuermindereinnahmen aufgefangen werden. Zunächst war von 100 Milliarden Euro die Rede gewesen. Der Bundestag will in der kommenden Woche bereits umfassende Hilfen zum Schutz von Unternehmen und Beschäftigen beschließen.

6.28 Uhr: Dritter Tag in Folge – China meldet erneut keine Neuinfektionen im Inland

China hat den dritten Tag in Folge keine neue Ansteckung mit dem Coronavirus im Inland gemeldet. Allerdings stieg die Zahl der Infizierten, die aus dem Ausland eingereist sind, um 41, wie die Nationale Gesundheitskommission mitteilte. Das waren zwei neue Fälle mehr als am Vortag. Es war damit der bisher höchste Anstieg an sogenannten importierten Infektionsfällen, die nun bei 269 liegen. Dies schürt die Angst vor einer zweiten Infektionswelle zu einem Zeitpunkt, an dem sich das Land gerade vom dem ersten Ausbruch allmählich erholt.

Bei den eingeschleppten Infektionsfällen handelt es sich zumeist um chinesische Studenten, die in ihre Heimat zurückkehrten, weil in Europa und in den USA zur Eindämmung des Virus auch Universitäten geschlossen wurden. Sie müssen nun für 14 Tage in Quarantäne.

6.15 Uhr: Mediziner: Immer mehr jüngere Corona-Patienten auf Intensivstationen

Auf den Intensivstationen auch in Deutschland werden immer öfter junge mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt. Das habe sich in Italien gezeigt - und "das ist ein Bild, das sich auch in Deutschland ergibt", sagte der Chefarzt Clemens Wendtner von der Klinik für Infektiologie in der München Klinik Schwabing. "Die jüngsten symptomatischen Covid-19-Patienten waren Anfang 20 Jahre alt. Insgesamt sehen wir das ganze demografische Altersspektrum, egal ob auf Normalstation oder Intensivstation."

Wendtner hatte in der Schwabinger Klinik Ende Januar bereits die ersten mit dem Sars-CoV-2-Virus infizierten Patienten in Deutschland behandelt. "Auch ein junger Patient ist nicht gefeit davor, einen schweren Verlauf zu haben", warnte der Mediziner. "Das soll wachrütteln, dass man sich an die Hygienevorschriften und Regelungen hält." Die Gefahr durch das neuartige Virus sei anfangs unterschätzt worden – von der Politik wie auch von der Wissenschaft, räumte der Mediziner ein.

Voll trotz Corona: "Was wir am Bondi Beach gesehen haben, ignoriert komplett alles, was diesen Virus ausmacht." (Quelle: Reuters)

5.43 Uhr: Voll trotz Corona: Behörden sperren berühmten Strand in Australien

In Sydney ist der berühmte Bondi Beach geschlossen worden, nachdem sich dort trotz der Corona-Krise Tausende von Strandgängern getummelt hatten. Auch andere Strände könnten nach Behördenangaben geschlossen werden, falls sich die Leute nicht an die Empfehlung halten, Abstand zu wahren. "Wir machen das nicht, weil wir die Spaßpolizei sind, aber wenn wir eine Gemeinschaft haben, die sich nicht an die Anforderungen der sozialen Distanz hält, dann müssen wir eingreifen", sagte der Polizeiminister des australischen Bundestaats New South Wales, David Elliott, am Samstag angesichts der Szenen vom Strand. "Was wir am Bondi Beach gesehen haben, ignoriert komplett alles, was diesen Virus ausmacht." Die australische Regierung erlaubt wegen der Corona-Krise draußen keine Versammlungen von mehr als 500 Menschen, drinnen ist es auf 100 Menschen beschränkt.

5.01 Uhr: US-Grenzen zu Kanada und Mexiko für 30 Tage dicht

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus haben die USA ihre Grenzen zu Mexiko und Kanada weitgehend für den Personenverkehr geschlossen. Die Maßnahme gilt seit Mitternacht (Ortszeit/05 Uhr MEZ) und betrifft alle nicht notwendigen Reisen. Die Regelung soll 30 Tage in Kraft bleiben und dann überprüft werden. Der Austausch von Waren ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump nicht betroffen. Zuvor hatten die USA bereits einen Einreisestopp für Ausländer aus den Schengen-Staaten sowie aus Großbritannien und Irland erlassen. Auch Ausländer, die aus dem Iran und aus China kommen, können nicht mehr in die USA einreisen.

Ältere Frau mit Rollator vor dem Eingang des Würzburger Senioren-Wohnstiftes: Auch 23 Pflegekräfte wurden positiv auf das Coronavirus getestet. (Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Freitag, 20. März, 20.38 Uhr: Neun Coronavirus-Todesfälle in Würzburger Pflegeheim

In einem Würzburger Pflegeheim sind nach Coronavirus-Infektionen neun Menschen gestorben, wie ein Sprecher des bayerischen Landesamts für Gesundheit (LGL) auf dpa-Anfrage mitteilte. Die Leiterin der Würzburger Altenpflegeeinrichtung sagte dpa, alle Verstorbenen hätten Vorerkrankungen gehabt und seien über 80 Jahre alt gewesen. Von den 160 Bewohnern lägen derzeit fünf mit einer Covid-19-Erkrankung in Würzburger Kliniken, weitere zehn seien positiv auf das Virus getestet und würden isoliert in ihren Zimmern im Heim versorgt. Hinzu kämen 23 Pflegekräfte mit ebenfalls positivem Test. Diese befänden sich in Quarantäne zu Hause.

Eine Evakuierung des Heims ist nach Angaben des Landesamts derzeit "aus fachlichen Gründen nicht angezeigt". Seit dem ersten Todesfall gelten in dem Heim laut dem Landesamt besondere Schutzvorkehrungen. So gelte seit 12. März ein striktes Besuchsverbot. Die Bewohner würden isoliert und dürften ihre Zimmer nicht verlassen. Die Patientenräume würden von Pflegekräften nur in Schutzanzügen und mit Atemschutzmasken betreten.

Auch Reinigungskräfte trügen Schutzkleidung. Weil infiziertes Personal vorübergehend in Quarantäne zu Hause bleiben müsse, würden Mitarbeiter aus anderen Einrichtungen des Heimträgers in dem Haus eingesetzt, sagte die Heimleiterin. Wie das Virus in die Einrichtung gekommen ist, lasse sich nicht mehr nachvollziehen.

20.34 Uhr: EU-Kommission: Rezession könnte so groß sein wie im Krisenjahr 2009

Die erwartete Rezession infolge der Coronavirus-Krise könnte für die Europäische Union nach Einschätzung der EU-Kommission deutlich heftiger ausfallen als zunächst gedacht. Der Rückgang der Wirtschaftsleistung könnte 2020 vergleichbar mit dem Abschwung im Jahr der Wirtschaftskrise 2009 sein, teilte die EU-Kommission am Freitagabend mit. Damals war die Wirtschaft in der EU um 4,3 Prozent geschrumpft und in der Eurozone um 4,5 Prozent.

Noch vor einer Woche war die Brüsseler Behörde von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 1,0 Prozent ausgegangen. Seitdem hätten die Entwicklungen nahegelegt, dass ein negatives Szenario mit größeren Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie wahrscheinlich ist, heißt es nun.

Angesichts dieser Aussicht hatte die EU-Kommission am Freitag bereits vorgeschlagen, die Haushaltsregeln zu lockern. Dadurch dürften nationale Regierungen unbegrenzt in die Wirtschaft investieren, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

20.22 Uhr: Berlin kündigt härtere Einschnitte in öffentliches Leben an

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat angekündigt, dass es auch für die Hauptstadt härtere Einschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Krise geben wird. Der Senat solle vorbereiten, dass es zu Restaurantschließungen komme, sagte er in der Rbb-"Abendschau" am Freitagabend.

Bislang müssen diese Lokale ab 18 Uhr zumachen. Künftig solle es dann nur noch Abhol- und Lieferdienste geben. Auch Versammlungen unter 50 Menschen sollten untersagt werden, kündigte Müller an.

20.10 Uhr: Niederländischer König ruft auf, das "Einsamkeitsvirus" zu stoppen

Der niederländische König Willem-Alexander hat die Bürger seines Landes aufgerufen, in der Coronavirus-Krise zusammenzuhalten. Das Gefühl von Zusammengehörigkeit könne in dieser schwierigen Zeit helfen, sagte der König am Freitagabend in einer TV-Ansprache in Den Haag.

Willem-Alexander rief dazu auf, besonders alten und anderen von der Epidemie besonders getroffenen Menschen beizustehen. Keiner dürfe sich im Stich gelassen fühlen. "Das Coronavirus können wir nicht stoppen, aber das Einsamkeits-Virus schon."

19.42 Uhr: Familienministerin Giffey befürchtet mehr häusliche Gewalt gegen Frauen

Weil sich immer mehr Menschen zu Hause isolieren, wird es mehr häusliche Gewalt gegen Frauen geben, Frauenhäuser könnten überlastet werden. Die Familienministerin appelliert an die Länder.

19.30 Uhr: WHO-Chef appelliert an Jugend: "Nicht unbesiegbar"

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) appelliert an junge Leute, sich während der Corona-Krise an die strengen Ausgangsbeschränkungen zu halten. "Ich habe eine Botschaft für junge Leute", sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag in Genf. "Ihr seid nicht unbesiegbar."

Zwar bestehe für ältere Menschen die größte Gefahr, sich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 anzustecken und die Lungenkrankheit Covid-19 zu entwickeln. "Aber es geht nicht an den Jungen vorbei", sagte Tedros. "Dieses Virus kann auch für euch einen wochenlangen Krankenhausaufenthalt bedeuten, oder es kann euch töten." Alle Menschen müssten zusammenstehen, über Landesgrenzen und Generationen hinweg. "Solidarität, Solidarität, Solidarität" forderte Tedros.

19.20 Uhr: Britische Regierung schließt Restaurants und Pubs

Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus schließt nun auch Großbritannien alle Restaurants, Cafés, Bars, Clubs, Theater und Freizeiteinrichtungen. Die betroffenen Betriebe sollten "so schnell wie möglich" ab Freitagabend schließen, sagte Premierminister Boris Johnson. Nur die Ausgabe von Essen zum Mitnehmen sei weiterhin erlaubt.

Der britische Premierminister Boris Johnson demonstriert Verständnis für Ärger über Entbehrungen, die seine Regierung der Bevölkerung auferlegt. "Wir nehmen den freigeborenen Bürgern des Vereinigten Königreichs das althergebrachte, unveräußerliche Recht, in ein Pub zu gehen", sagt Johnson. Er könne verstehen, dass diese außergewöhnliche Maßnahme für die Leute ein schwerer Schlag sei.

19.19 Uhr: Virusforscher äußern sich skeptisch über Ausgangssperren

Während immer weitere Bundesländer Ausgangssperren verhängen, äußern sich führende Wissenschaftler skeptisch. Die Datengrundlage sei viel zu dünn, sagt zum Beispiel der Berliner Virologe Christian Drosten.

18.51 Uhr: Dow Jones-Index erholt sich weiterhin kaum

Die US-Aktienmärkte haben sich am Freitag der Erholungstendenz an den europäischen und asiatischen Börsen nur halbherzig angeschlossen. Nach einer festeren Eröffnung bröckelten die Kurse im Handelsverlauf in die Minuszone. Trotz der jüngsten Entspannungssignale hält die Unsicherheit der Anleger wegen der nicht absehbaren wirtschaftlichen Folgen durch die Corona-Krise an.

Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,95 Prozent tiefer bei 19 896,52 Punkten. Für die abgelaufene Woche deutet sich damit ein Verlust von rund 14 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag zuletzt 1,08 Prozent auf 2383,47 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,34 Prozent auf 7263,92 Punkte.

18.18 Uhr: Italien meldet mehr als 600 Tote an einem Tag

In Italien haben die Behörden an nur einem Tag mehr als 600 neue Corona-Tote registriert. Damit stieg die Zahl der Todesopfer der Virus-Pandemie auf 4.032. Das teilte der Zivilschutz in Rom mit. In dem Land gibt es inzwischen 47.021 nachweislich mit dem Coronavirus infizierte Menschen. Damit kamen im Vergleich zum Vortag erneut Tausende Infektionen hinzu. Außerdem dürfte die Dunkelziffer nicht erfasster Menschen, die den Sars-CoV-2-Erreger in sich tragen, Experten zufolge hoch sein. Am schlimmsten von der Covid-19-Welle getroffen ist weiter der Norden, besonders die Lombardei. Dort war der Ausbruch vor einem Monat, am 20./21. Februar bemerkt worden.

Italien hatte am Donnerstag insgesamt mehr Todesfälle als China gemeldet und ist damit das Land mit den meisten offiziell gemeldeten Toten wegen des Coronavirus auf der Welt. Es wird erwartet, dass die Regierung in Kürze die Ausgangssperre verschärft.

17.37 Uhr: Mehr als 18 400 Coronavirus-Nachweise in Deutschland – 53 Tote

In Deutschland sind bislang mehr als 18.400 Infektionen mit dem neuen Coronavirus bekannt. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Besonders hohe Zahlen haben Nordrhein-Westfalen mit mehr als 6.200, Bayern mit mehr als 3.100 und Baden-Württemberg mit mehr als 2.700 Fällen. Niedersachsen verzeichnet mehr als 1.200 Infektionen. 53 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind bislang bundesweit gestorben, zwei weitere Deutsche nach Auskunft des Robert Koch-Instituts während einer Reise in Ägypten.

17.21 Uhr: USA schließen Grenze zu Mexiko weitgehend

Die USA schließen wegen der Ausbreitung des Coronavirus ihre gemeinsame Grenze mit Mexiko weitestgehend für den Personenverkehr. Der Austausch von Waren sei davon nicht betroffen, erklärte Außenminister Mike Pompeo. Die neue Regelung gelte ab Mitternacht (6 Uhr MEZ Samstag). Es werde nur wenige Ausnahmen geben, unter anderem für Angestellte im Gesundheitsbereich oder medizinisch begründete Grenzübertritte. Die Grenze zu Mexiko ist etwa 3.200 Kilometer lang. Täglich überqueren sie mehr als eine Million Menschen und Hunderttausende Fahrzeuge.

Die Regelung sei die gleiche wie für die nördliche Grenze mit Kanada und werde zunächst für 30 Tage gelten, sagte US-Präsident Donald Trump vor Journalisten. Zuvor hatte bereits der amtierende Heimatschutzminister Chad Wolf erklärt, es gehe darum, alle nicht-notwendigen Grenzübertritte zu begrenzen, um die weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus aufzuhalten.

Der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard bestätigte in Mexiko-Stadt vor Journalisten eine grundsätzliche Einigung. Von der Maßnahme ausgenommen seien der Warenverkehr und die Grenzübertritte von Menschen, die jeden Tag im jeweils anderen Land arbeiten gehen.

17.13 Uhr: Fake-News zu Ausgangssperre in Berlin kursiert im Internet

Eine gefälschte Nachricht zu einer angeblichen Ausgangssperre in Berlin hat sich am Freitag im Internet verbreitet. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) sprach von einer "Fake-News mit der Startseite des Lageso zu einer Ausgangssperre" und betonte: "Das ist falsch. Bitte nicht weiterverbreiten, bzw. verbreiten dass es sich um ein Fake handelt." In dem gefälschten Screenshot war von einer weitreichenden Beschränkung des öffentlichen Lebens ab Montag die Rede.

16.39 Uhr: Zahl der Corona-Toten in England steigt auf 167

Die Zahl der Toten in Folge des Coronavirus in England steigt um 39 auf 167. Das Alter der Opfer bewege sich zwischen 50 und 99 Jahren, alle waren gesundheitlich vorbelastet, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte.

16.28 Uhr: Köln: Beamte sollen Treffen von mehr als zwei Personen auflösen

Köln hat im Kampf gegen das Coronavirus ein konsequentes Einschreiten bei öffentlichen Menschenansammlungen von mehr als zwei Personen angekündigt. "Ganz egal wie schön das Wetter am Wochenende auch werden mag, jetzt ist nicht die Zeit, sich mit Freunden zu treffen. Wer das nicht begreift, gefährdet die Freiheit aller", erklärte Stadtdirektor Stephan Keller. "Ansammlungen von mehr als zwei Personen werden aufgelöst, soweit diese nicht zum engsten Familienkreis gehören."

Umsetzen soll dies das Ordnungsamt. Wer sich widersetze, könne mit einem empfindlichen Bußgeld bestraft werden, so die Stadt. Aufgrund des Infektionsschutzgesetzes könne auch ein Straftatbestand erfüllt sein.

16.25 Uhr: Bericht: Weitere 380 Tote in der Lombardei

In der Lombardei sind binnen 24 Stunden rund 380 weitere Menschen an der Lungenkrankheit COVID-19 gestorben, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Insider berichtet. Die Lombardei ist in Italien am stärksten von der Pandemie betroffen. Insgesamt sind in der norditalienischen Region etwa 2.550 Menschen der Krankheit erlegen.

15.31 Uhr: Regierung fliegt Pflegekräfte aus den Philippinen ein

Pflegekräfte von den Philippinen sollen Deutschland bei der Versorgung von Covid-19-Patienten helfen. Nach Angaben der Hessischen Krankenhausgesellschaft ist ein "Rekrutierungsflug" für Intensivpersonal geplant. "Wir haben eine Sondergenehmigung bekommen, dass wir noch 75 philippinische Pflegekräfte nach Hessen bringen können", so der Präsident der Hessischen Krankenhausgesellschaft, Christian Höftberger.

Diese Zahl beziehe sich nur auf die Asklepios-Kliniken, deren Regionalgeschäftsführer in Hessen Höfteberger ist. "Aber ich habe Kenntnis darüber, dass im gleichen Flieger weitere philippinische Intensivpflegekräfte sitzen." Sie sollen in einem anderen großen privaten Krankenhausunternehmen arbeiten. Auch zwei weitere große Kliniken hätten noch Pflegekräfte in diesen "Rekrutierungsflieger" hineinbekommen, sagte Höftberger.

Möglich gemacht hätten das Außenminister Heiko Maas (SPD), der Krisenstab der hessischen Landesregierung und die Arbeitsagentur. Maas habe sich sogar dafür eingesetzt, dass trotz der dort verhängten Ausgangsrestriktionen die Visa per Boten von der Botschaft zu den Mitarbeitern gebracht wurden. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass die in den nächsten Tagen in Frankfurt landen können", sagte Höftberger.

15.26 Uhr: Fast 77.000 Anzeigen auf Kurzarbeit binnen einer Woche

Immer mehr Unternehmen nutzen in der Corona-Pandemie die Kurzarbeit, um Beschäftigte halten zu können. In dieser Woche seien rund 76.700 Anzeigen auf Kurzarbeit bei den Arbeitsagenturen eingegangen, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag mit. Das sei ein rasanter Anstieg. Im Jahr 2019 etwa gingen im Schnitt 600 Kurzarbeit-Anzeigen pro Woche ein.

15.13 Uhr: Bußgelder für Obdachlose in Frankreich wegen Ausgangssperre

In mehreren französischen Städten hat die Polizei wegen der landesweiten Ausgangssperre offenbar Bußgelder gegen Obdachlose verhängt. Solche Fälle habe es in Paris, Lyon und Bayonne gegeben, kritisierte ein Dachverband von rund 800 Hilfsorganisationen am Freitag in Paris. Die Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) verlangte das "sofortige Ende der Strafmaßnahmen".

Die Präfektur von Lyon im Osten Frankreichs ordnete nach Angaben einer Lokalzeitung eine Untersuchung an. Solche Bußgelder verstießen gegen die Anordnungen, hieß es. Auch in Paris wurde die Präfektur eingeschaltet.

Seit Dienstag gilt in Frankreich eine landesweite Ausgangssperre. Wer einkaufen oder zur Apotheke gehen will, muss eine Bescheinigung von der Webseite der Regierung herunterladen und mit sich führen, wenn er seine Wohnung verlässt. Ansonsten droht ein Bußgeld von 135 Euro.

14.56 Uhr: Bayern will Pfleger aus Rente zurückholen

Bayern will in der Corona-Krise Krankenschwestern und Pfleger aus dem Ruhestand zurückholen. "Wir werden jede helfende Hand brauchen", sagte Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) am Freitag in München. Angesichts der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus sollen Pfleger und Krankenschwestern in Teilzeit zudem überlegen, ob sie die Arbeitszeit aufstocken können. "Schon heute wissen wir, dass wir mit einer steigenden Zahl, vielleicht sogar mit einer dramatisch steigenden Zahl, rechnen müssen", sagte Sibler. "Die Herausforderungen werden in den nächsten Tagen und Wochen nochmal unendlich steigen."

14.54 Uhr: Rheinland-Pfalz verbietet Versammlungen von mehr als fünf Menschen

Auch die rheinland-pfälzische Landesregierung verschärft im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus die Einschränkungen für das öffentliche Leben. Sie ordnete am Freitag die Schließung von Gaststätten an und untersagte Versammlungen von mehr als fünf Menschen.

14.53 Uhr: Sachsen will Menschenansammlungen bestrafen

Sachsen will mit harten Strafen gegen Menschen vorgehen, die sich nicht an die Vorgaben der Behörden in Zeiten der Corona-Krise halten. Sie sollen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet werden können, teilte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Freitag in einem Videobriefing mit. Rechtsgrundlage sei das Infektionsschutzgesetz. Eine Größenordnung für Menschenansammlungen wurde nicht genannt. Nicht alle dürften in Mithaftung genommen werden für eine kleine Gruppe, die sich nicht an die Regeln halte. Laut Kretschmer gehe es darum, immer wieder nachzusteuern. Nach Angaben von Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) haben sich bisher 562 Menschen mit dem Virus infiziert, 173 mehr als am Vortag registriert.

14.51 Uhr: Auch Baden-Württemberg schränkt öffentliches Leben weiter ein

Baden-Württemberg schränkt das öffentliche Leben wegen des Coronavirus weiter ein. Menschenansammlungen auf öffentlichen Plätzen mit mehr als drei Personen sind nicht mehr erlaubt, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag in Stuttgart sagte. Ausnahmen gebe es für Familien und Paare.

"Es geht darum, was der Einzelne an Beiträgen leisten muss, um die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen und zu verhindern", sagte der CDU-Innenminister Thomas Strobl am Freitag in Stuttgart. Es sei "rücksichtlos und verantwortungslos", die Einschränkungen zu missachten. Verstöße zum Beispiel gegen das neue Niederlassungsverbot könnten mit Bußgeldern bis zu 25.000 Euro und auch mit mehrjährigen Haftstrafen geahndet werden, sagte Strobl.

14.43 Uhr: Linke fordert Anhebung des Kurzarbeitergeldes auf 90 Prozent

Die Linke drängt auf ein höheres Kurzarbeitergeld. Es müsse bei geringen und mittleren Einkommen auf 90 Prozent angehoben werden, sagte Parteichef Bernd Riexinger der Nachrichtenagentur AFP am Freitag in Berlin. Im Zuge der Pandemie war zwar der Zugang zum Kurzarbeitergeld erleichtert worden. Die Höhe war aber bei 60 Prozent beziehungsweise 67 Prozent für Arbeitnehmer mit mindestens einem Kind belassen worden. Gerade Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen kämen damit aber kaum über die Runden, kritisierte Riexinger.

14.39 Uhr: Niederlande melden 534 Neuinfizierte und 30 weitere Tote

In den Niederlanden sind 30 weitere Menschen am Coronavirus gestorben, 534 Menschen haben sich angesteckt. Insgesamt seien damit 106 Patienten gestorben, teilen die Gesundheitsbehörden mit. 2.994 Infektionsfälle seien bislang bestätigt. Die Personen, die der Krankheit erlegen seien, hätten ein Alter von 63 bis 95 Jahren. Insgesamt lägen rund 650 Menschen wegen der Infektion im Krankenhaus.

14.37 Uhr: Lebensmittelhändler planen keine Öffnung am Sonntag

Trotz des durch die Coronavirus-Krise ausgelösten großen Kundenansturms wollen die führenden deutschen Lebensmittelhändler ihre Geschäfte vorläufig nicht am Sonntag öffnen. Bei einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bekräftigten Edeka, Rewe, Aldi und Lidl am Freitag, dass vorläufig keine Ausweitung der Geschäftszeiten geplant sei.

Ein Sprecher des größten deutschen Lebensmittelhändlers Edeka betonte, viele Mitarbeiter der Handelskette seien schon jetzt an den Grenzen ihrer Belastbarkeit. "Jetzt noch einen Tag länger zu öffnen, würde diese Situation weiter verschärfen." Die Versorgung der Kunden mit Lebensmitteln sei auch mit den bestehenden Öffnungszeiten bundesweit gewährleistet.

14.26 Uhr: EU-Kommission lockert Haushaltsregeln

Angesichts der erwarteten Wirtschaftskrise infolge der Coronavirus-Pandemie lockert die EU-Kommission die Haushaltsregeln. "Heute, und das ist ganz neu, aktivieren wir die allgemeine Ausweichklausel", sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Freitag in einem auf Twitter veröffentlichten Video. Nationale Regierungen dürften nun unbegrenzt in die Wirtschaft investieren.

14.24 Uhr: Nützliche Infos für Unternehmen und Selbstständige

Die Corona-Pandemie macht Hunderttausenden Unternehmen und Selbstständigen schwer zu schaffen. Die Bundesregierung stellt unbürokratische Hilfen, auch in Form von Krediten, in Aussicht. Hier gibt es eine Übersicht und hilfreiche Telefonnummern.

13.56 Uhr: London schließt Kneipen, Kalifornien verhängt Ausgangssperre

Auch in den USA und Großbritannien werden weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergriffen. Für London wird es laut einem Bericht des "Evening Standard" eine Anordnung geben, wonach Pubs, Restaurants, Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie Kinos in der britischen Hauptstadt schließen müssen. Bislang hat die Regierung nur dazu geraten, Kneipen und Menschenansammlungen zu meiden. Der US-Bundesstaat Kalifornien hat eine allgemeine Ausgangssperre mit nur wenigen Ausnahmen verhängt.

13.31 Uhr: Auch Saarland will eine Ausgangssperre erlassen

Das Saarland will im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus Gaststätten schließen und eine Ausgangsbeschränkung erlassen. Das werde Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) noch am Freitag dem Kabinett zum Beschluss vorschlagen, teilte die Staatskanzlei in Saarbrücken mit. Zuvor hatte Bayern ab dem morgigen Samstag eine Ausgangsbeschränkung verhängt.

13.10 Uhr: Autobauer spenden Atemschutzmasken an Kliniken

Volkswagen erklärte am Freitag, der öffentlichen Gesundheitsvorsorge "zeitnah fast 200.000 Atemschutzmasken der Kategorien FFP-2 und FFP-3" liefern zu wollen. Diese fallen in die beiden höheren Stufen, FFP-3 bietet professionellen Schutz vor Krankheitserregern oder schädlichen Stoffen in der Luft. Das Unternehmen habe die Spende mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) abgestimmt.

Medizinische Ausrüstung gehe zudem an die Stadt Wolfsburg, dem Volkswagen-Stammsitz. Personalvorstand Gunnar Kilian sagte: "Die Beschäftigten des öffentlichen Gesundheitswesens vollbringen derzeit herausragende Leistungen für die Gesellschaft. Wir sind überzeugt, dass die Schutzmasken bei ihnen aktuell am besten eingesetzt sind."

Daimler will der baden-württembergischen Landesregierung etwa 110.000 Masken aus dem konzerninternen "Pandemiebestand" für Kliniken und Arztpraxen übergeben.

13.08 Uhr: Laschet: Ausgangssperre nur letztes Mittel

Eine Ausgangssperre wegen der Corona-Pandemie bleibt für Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) "wirklich das allerletzte Mittel". Schon jetzt seien zahlreiche Grundrechte, wie die Bewegungsfreiheit und die Religionsfreiheit eingeschränkt worden, sagte Laschet am Freitag in einer Bürger-Fragestunde des Radiosenders WDR 2. "Der Staat muss sorgsam überlegen, wie weit kann er gehen."

Richtig sei: "Wenn wir die ganz große Ausgangssperre verhindern wollen, müssen andere Bereiche noch heruntergefahren werden." Es gebe aber eine Vorstufe, ein Betretungsverbot auf öffentlichen Plätzen, ergänzte Laschet. Die Ministerpräsidenten würden sich am Sonntag mit der Bundeskanzlerin über diese Fragen abstimmen.

12.58 Uhr: Söder präzisiert die Maßnahmen

Lokale und Cafés werden in Bayern ab morgen geschlossen sein. Ausnahmen: lediglich Drive-Ins oder Essen zum Mitnehmen. Friseure und Baumärkte werden geschlossen haben. Rausgehen sollte man nur, wenn man zur Arbeit oder sich medizinisch versorgen muss. Gassigehen mit dem Hund sei ebenfalls gestattet. Auch Spaziergänge und Sport im Freien seien überhaupt kein Problem. Aber allein oder mit der Familie, warnte Söder. Größere Menschenansammlungen seien verboten, es drohten Bußgelder von bis zu 25.000 Euro. "Das ist ein Charaktertest für Bayern", sagte Söder.

12.47 Uhr: Details zur Ausgangssperre in Bayern

Zur Eindämmung des Coronavirus hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) weitreichende Ausgangsbeschränkungen für den ganzen Freistaat angekündigt. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist ab Samstag nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. Dazu zählen unter anderem der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche, Hilfe für andere, Besuche von Lebenspartnern, aber auch Sport und Bewegung an der frischen Luft - dies aber nur alleine oder mit den Personen, mit denen man zusammenlebt. Mehr über Ausnahmen bei einer Ausgangssperre erfahren Sie hier .

