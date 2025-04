Ukrainische Drohnen nehmen russische Artillerie ins Visier

Trump-Gesandter macht Vorschlag zu Zonen in der Ukraine

Sollte die Ukraine in Zonen aufgeteilt werden, in denen russische und westliche Soldaten Verantwortung übernehmen? Ein solcher Vorschlag kommt von einem Trump-Gesandten. Hier lesen Sie mehr dazu.

Ukraine verliert weiteren F-16-Kampfjet

Nato- und EU-Beitritt der Ukraine? Merz äußert sich

Russische Schattenflotte: Estland setzt Tanker fest

Estland hat am Freitag in einer maritimen Operation erstmals ein Schiff aus der sogenannten russischen Schattenflotte gestoppt. Wie die estnische Zeitung "Postimees" berichtete, wurde der Tanker "Kiwala" am Samstagmorgen in der Muuga-Bucht nahe der Insel Aegna festgesetzt. Das Schiff sei auf dem Weg in den russischen Hafen Ust-Luga durch estnische Gewässer gefahren.