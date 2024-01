Bundeswirtschaftsminister Christian Lindner (FDP) hat in Brüssel für Frankfurt am Main als Sitz der neuen EU-Geldwäschebehörde Amla geworben. Die Nähe zu großen Banken und zur Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt biete "große Vorteile" für die Behörde, sagte Lindner am Dienstag in einer Anhörung vor Vertretern des Europaparlaments und der EU-Staaten.