Dafür wolle BYD sogar ein zweites Produktionswerk in Europa bauen, sagte BYD-Europa-Geschäftsführer Michael Shu. Eine klare Ansage an die Konkurrenz: "Wir sind zuversichtlich, dass wir bis 2030 eine führende Position einnehmen können", so Shu.

Autoexperte Dudenhöffer rechnet in naher Zukunft mit einem europäischen Marktanteil von rund 25 Prozent für in China montierte Autos. Die Preisvorteile spiegelten bereits jetzt die Größen- und Kostenvorteile der chinesischen Produktion, so der Experte.

Qualität und Preis entscheidend

Die Chinesen scheinen bisher auf wenig Gegenwehr seitens der deutschen Autobauer zu stoßen. Preislich gesehen, bewegen sich die deutschen Marken im Premiumsegment – wohl auch, weil hier mehr Geld zu verdienen ist.

Für den von der VW-Tochter Porsche gebauten Taycan werden Preise zwischen 100.000 und 200.000 Euro aufgerufen.

Das Basismodell des Audi Q6 e-tron 55 kostet ab 75.000 Euro.

Konkurrent BMW verlangt für seinen iX xDrive40 ab 77.000 Euro.

Und der Grundpreis eines Mercedes-Benz EQS 450 Electric Art 4Matic liegt bei rund 115.000 Euro.

Neben der Elektrifizierung machen auch die chinesischen Fahrzeuge in puncto Qualität keinen Unterschied mehr zu deutschen Modellen. Das bescheinigt eine Studie des ADAC. Fazit der Tester: Elektroautos chinesischer Herkunft können bei Antrieb, Konnektivität und Qualität problemlos mit den Angeboten der etablierten Anbieter mithalten. Zudem besetzen die Autos von BYD den massentauglichen Markt der Kleinwagen und kompakten Mittelklasse.

Hohe Investitionen geplant

Volkswagen hat die Elektromobilität zur Chefsache erklärt und auch bereits riesige Summen investiert – beispielsweise in die sogenannte MEB-Plattform, auf der die Modelle ID.3 bis ID.7 gebaut werden. Mit dem Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) will VW so effizient wie möglich Automobile mit den gleichen Antriebssträngen, aber mit unterschiedlichen Karosserien herstellen. Kostenpunkt: 30 Milliarden. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen mit dem Baukasten 20 Millionen Elektroautos produziert werden.

Das VW-Werk in Zwickau, in dem nach der Wende vor allem der Golf und der Passat vom Band liefen, wurde komplett auf die Produktion von E-Autos umgestellt. Der Standort wurde für rund 1,2 Milliarden Euro vom Verbrenner auf die Elektromobilität umgebaut. Produziert werden unter anderem die Modelle ID.3 und Cupra Born.

Zudem soll das Stammwerk in Wolfsburg in den kommenden Jahren zu einem Werk für Elektromobilität umgebaut werden. Dafür investiert VW in einem ersten Schritt rund 460 Millionen Euro. Pläne für ein neues Werk speziell für E-Autos in Wolfsburg hat der Konzern gestoppt.

Außerdem investiert der Konzern in ein Batteriewerk in Kanada. Auf 150 Hektar sollen ab 2024 bis zu 3.000 Menschen arbeiten und genügend Stromspeicher für bis zu eine Million Elektrofahrzeuge pro Jahr produzieren. Die geplanten Investitionskosten liegen bei knapp fünf Milliarden Euro.

VWs neuestes Projekt ist ein Stromspeicher, in dem auch ausgediente Autobatterien zum Einsatz kommen sollen. Deutschlands erstes "Power Center" im Norden Deutschlands soll Ökostrom zwischenspeichern und bereits 2025 ans Netz gehen, kündigte VW an. Der Autokonzern glaube daran, dass sich der Bedarf in Deutschland in den kommenden Jahren verzehnfachen werde.

"VW ist in einer prekären Lage"

Insgesamt will Volkswagen in den kommenden fünf Jahren zwei Drittel seiner Investitionen in die Elektrifizierung und digitale Vernetzung stecken. VW rechnet mit einer Gesamtinvestition von rund 180 Milliarden Euro – 68 Prozent davon, also 122 Milliarden, sind für die Elektromobilität vorgesehen. Bis zu 15 Milliarden Euro davon sollen in den Aufbau von Batteriezellfabriken und die Rohstoffsicherung fließen.

Gigantische Investitionen, starke Konkurrenz aus den USA und China, schwächelnde Verkäufe in Europa – VW stehe vor der mit Abstand schwierigsten Phase der jüngeren Unternehmensgeschichte, soll der amtierende VW-Markenchef Thomas Schäfer laut "businessinsider.com" in einem vertraulichen Briefing an die Führungskräfte beklagt haben. Der Autobauer dürfe bei der E-Mobilität keine Zeit verlieren. "VW ist in einer prekären Lage", fasste Schäfer den aktuellen Zustand der Marke zusammen.

Preiskampf in Europa tobt