Millionen Verträge gekündigt

Die aktuellen Zahlen zeichnen ein düsteres Bild für die vor über 20 Jahren eingeführte Riester-Rente. Bis Ende 2023 wurden in Deutschland mehr als 20 Millionen Verträge abgeschlossen. Davon existieren jedoch bereits 4,6 Millionen, also knapp ein Viertel, nicht mehr.

Hohe Kosten bei Kündigung

Experten raten: Verträge stilllegen

Versicherer im Goldrausch

"Die Anbieter durften Kosten und Provisionen sogar auf die staatlichen Zulagen berechnen. So wurde das Modell Riester-Rente zum Goldesel der Versicherer und Fondsgesellschaften", so Klotz weiter.

Niedrige Riester-Renten für Sparer

Hoffnung auf Rentenreform

Das Generationenkapital sieht vor, Steuergelder gewinnbringend an den Kapitalmärkten anzulegen und mit den Überschüssen die Rentenkasse zu stabilisieren. Die Ampelkoalition will zunächst mit 12 Milliarden Euro starten, die an der Börse in Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Rentenfonds investiert werden. Bis 2035 sollen 200 Milliarden Euro zur Verfügung stehen.

Für die private Altersvorsorge ist das neue Altersvorsorgedepot vorgesehen. Es soll so ausgestaltet werden, dass es einer ähnlichen Förderlogik wie die Riester-Rente unterliegt: Die in das Depot eingezahlten Beträge können jährlich bis zu einem bestimmten Freibetrag steuerlich geltend gemacht werden.

Rettung der Riester-Rente mit Vorsorgedepot

Gewinne aus dem Verkauf von Wertpapieren sollen im Depot verbleiben und müssen nicht mit der Kapitalertragssteuer von 25 Prozent versteuert werden. Die Steuerlast fällt erst am Ende an und schmälert so nicht die laufende Rendite. Das Geld kann ohne Steuerabzug wieder vollständig in andere Wertpapiere investiert werden, was einen enormen Zinseszinseffekt zur Folge hat.