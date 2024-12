OECD sieht Deutschland 2025 als Schlusslicht bei Wachstum

Schwaches China-GeschÀft bremst deutsche Wirtschaft

Nach der aktuellen GeschĂ€ftsklimaumfrage der Deutschen Auslandshandelskammer (AHK) blicken deutsche Firmen in China wegen der Wirtschaftsprobleme im Land und zahlreicher HĂŒrden so pessimistisch wie noch nie in die nĂ€here Zukunft. Nur knapp ein Drittel der befragten Unternehmen erwartet demnach positive Entwicklungen fĂŒr ihre Branche in der Volksrepublik fĂŒr das kommende Jahr - ein historischer Tiefstand.