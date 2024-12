Chancen bei chinesischen Aktien

Insgesamt bleibe nach Einschätzung von Amundi Asien 2025 ein wichtiger Motor des globalen Wachstums. Günstige Inflationsraten würden eine Politik in der Region begünstigen, die Wachstum fördert. Die aufstrebenden Länder Asiens suchten bereits nach strategischen Partnern in der Region, um den geplanten US-Handelsbeschränkungen zuvorzukommen. Viele dieser Länder verzeichneten ein robustes Wachstum und hätten ihre regionalen Verbindungen und ihre Widerstandsfähigkeit verbessert, so die Experten.

Für chinesische Aktien sei jedoch der Anlagehorizont entscheidend, sagt Blackrock-Anlagestrategin Petersen. Mittelfristig (bei einem Anlagehorizont von fünf Jahren und mehr) seien die Aussichten für die chinesische Wirtschaft und den Aktienmarkt verhalten.

Kurzfristig könnten sich Chancen bieten, da chinesische Aktien im Vergleich zu US-Aktien deutlich günstiger bewertet sind. Zusätzlich könnten große fiskalpolitische Maßnahmen der chinesischen Regierung die Wirtschaft wieder in Schwung bringen, wenn beispielsweise viel Geld in Infrastrukturprojekte oder angeschlagene Unternehmen investiert wird.

"Die große Frage ist, ob die Unterstützung durch die Zentralregierung das Vertrauensproblem der chinesischen Verbraucher lösen und den Konsum ankurbeln kann – und das trotz handelsprotektionistischer Maßnahmen der USA und Europas gegen chinesische Waren und Güter", so Petersen weiter.

Goldenes Jahrzehnt an den Aktienmärkten

Wenn die Unternehmensgewinne amerikanischer Konzerne die Konsenserwartungen der Analysten erfüllen, könnten die "Roaring 2020s" laut Ed Yardeni von Yardenie Research sogar zu den "Roaring 2030s" werden – den goldenen 30er Jahren des 21. Jahrhunderts, zumindest an den US-Börsen.

Der Strukturwandel hin zu Künstlicher Intelligenz und die wirtschaftsfreundliche Politik von Donald Trump könnten laut Petersen dazu führen, dass die Gewinne der US-Unternehmen in den kommenden Jahren wichtiger werden als ihre Bewertungen. Auch Tilmann Galler sieht einen Produktivitätsschub, bei dem die Umsätze der Unternehmen stagnieren, die Gewinne aber steigen.

Ein ungewöhnliches Umfeld bedeutet aber auch, dass die Bandbreite verschiedener Szenarien ungewöhnlich groß ist. Während etwa die alternde Bevölkerung und die geopolitische Zersplitterung die Wachstumsperspektiven bremsen, könnten Durchbrüche in der KI-Evolution dies mehr als ausgleichen, insbesondere über einen längeren Zeithorizont.

Darauf sollten sich Anleger 2025 einstellen

"Mit Blick auf 2025 sollten Anleger das Zinsumfeld im Auge behalten, aber auch eine mögliche Eskalation des Handelsprotektionismus, die zu einer Eintrübung der Marktstimmung sowie zu Volatilität und Kursrückgängen führen könnte", erklärt Petersen abschließend.

Am Aktienmarkt sollten Anleger im neuen Jahr auf US-Aktien setzen – sich aber nicht ausschließlich auf den US-Markt konzentrieren. In Japan stützen aktionärsfreundliche Unternehmensreformen und moderate Inflation den Gewinnausblick. In Regionen mit durchwachsenen Perspektiven wie Europa bleibt eine selektive Vorgehensweise wichtig.

Petersen zufolge ist es für Anleger sinnvoll, sich über breite Anlageklassen und taktische Ansichten hinaus auch auf Themen wie das Investmentthema Künstliche Intelligenz zu konzentrieren.