Neues Jahr, neues Glück? Was sich 2025 an der Börse tun wird

Von dpa Aktualisiert am 02.01.2025 - 00:05 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Nicht nur in Frankfurt: Auch an anderen Standorten wird es 2025 auf dem Börsenparkett wieder trubelig zugehen. (Quelle: Arne Dedert/dpa/dpa-tmn/dpa-bilder)

Der deutsche Leitindex Dax hat seit Jahresbeginn 2024 um rund 20 Prozent zugelegt, der amerikanische S&P 500 sogar um rund 25. Nur: Wird"s 2025 so weitergehen? Und wie profitieren Anleger davon?

Pandemie, Inflation, Kriege und Wahlkampf: Wenn die vergangenen Jahre eines gezeigt haben, dann ist es die Tatsache, dass viele Dinge nicht vorhersehbar sind - Dinge, die großen Einfluss auf die Finanzmärkte haben können. Und momentan sieht es nicht so aus, als würde die Welt ihr Tempo verringern.

"In Politik und Wirtschaft haben wir unruhige Zeiten. Ich gehe davon aus, dass das auch für die Börse gilt", prognostiziert Claudia Müller, Gründerin und CEO des Female Finance Forums. Aber die ehemalige Bundesbänkerin weiß auch: "Volatile Zeiten können gute Einstiegschancen bringen, denn langfristig kommt es nicht auf den perfekten Zeitpunkt, sondern auf die Zeitdauer Ihrer Investments an." Aber, womit können Anlegerinnen und Anleger für 2025 in etwa rechnen?

Der Einfluss der Zentralbanken auf die Finanzmärkte

"Die Zentralbanken bleiben Schlüsselfaktoren", sagt Investmentexperte Stephan Witt vom Vermögensverwalter Finum Private Finance. "Während die amerikanische Fed möglicherweise einen moderaten Kurswechsel hin zu einer stabilen Zinspolitik anstrebt, dürfte die EZB weiterhin versuchen, Inflation und Wachstum in Balance zu halten."

Was bedeutet das für Privatinvestoren? "Bis Ende 2025 rechne ich mit einer schrittweisen Senkung der Zinsen, was die Aktienmärkte stärkt und für weiteres Wachstum sorgt", sagt Claudia Müller.

Welche Auswirkungen haben die Neuwahlen in den USA und Deutschland?

Zwei neue Regierungen nehmen Anfang 2025 ihre Arbeit auf. Während der Einfluss der neuen Bundesregierung auf die Finanzmärkte von Experten als gering eingeschätzt wird, gehen vom 47. Präsidenten der USA, Donald Trump, andere Risiken aus.

Karl Huber, Leiter Portfoliomanagement bei der Vermögenskultur AG, meint: "Trump wird die Interessen Amerikas insbesondere gegenüber China und Europa stärker in den Vordergrund stellen. Vor allem Deutschland trifft das zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt wirtschaftlicher Schwäche und politischer Unsicherheit." So könnten etwa Zollerhöhungen zu steigender Inflation führen.

Diese geopolitischen Risiken sollten Sie im Blick behalten

Kriege und Konflikte haben einen direkten Einfluss auf die Finanzmärkte. Insbesondere Handelsbarrieren zwischen den USA und China könnten das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen und auf die Börsenkurse drücken, mutmaßt Müller. Gleiches gilt für den andauernden russischen Angriffskrieg in der Ukraine und den schwelenden Konflikt zwischen China und Taiwan.

Absicherung im Portfolio: Anleihen und Edelmetalle

Was bedeutet das fürs Depot? Wie sollte dieses ausgerichtet sein, um möglichst krisensicher zu sein? "Generell gilt, dass Aktien weiterhin das größere Wachstumspotenzial bieten, während Anleihen in einem diversifizierten Portfolio als stabilisierende Komponente dienen können", sagt Portfoliomanager Michael Wittek von der Albrecht, Kitta & Co. Vermögensverwaltung.

Auch Claudia Müller rät zu Anleihen in einem ausgeglichenen Portfolio, weil diese nicht nur Stabilität, sondern auch Liquidität bringen. Karl Hubers Tipp: Solche mit Laufzeiten von einem bis zu fünf Jahren wählen.

Auch Gold ist für Claudia Müller ein sicherer Hafen, sollte jedoch keinen zu großen Anteil am Gesamtvermögen ausmachen: "Bleiben Sie bei maximal zehn Prozent Gold im Portfolio."

Märkte und Regionen: Wo ist Wachstum zu erwarten?

Doch der Jahreswechsel bietet auch Grund für Optimismus. Stephan Witt liefert einen ersten Überblick: "Indien und Südostasien wachsen, angetrieben durch die junge Bevölkerung und technologischen Fortschritt." Auch die US-Märkte blieben seiner Einschätzung nach innovativ und in Europa böten sich durch grüne Technologien und dem Fokus der Automobilindustrie auf Elektromobilität neue Chancen.

Karl Huber vermutet dagegen, dass sich in Asien und Afrika neue Konsumtrends abzeichnen. In seinem Unternehmen wird aber auch auf US-Aktien gesetzt, unter anderem auf die Unternehmen des S&P 500 - also die 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA.

Als Tipp nennt Huber japanische Aktien zur Diversifikation: "Denn sowohl der Staat als auch die Börse fördern eine stärkere Aktionärsorientierung der Unternehmen."

Bei europäischen Aktien sieht er Chancen auf Schnäppchen: Für ihn seien kleine und mittelgroße Unternehmen weiterhin attraktiv, da sie innovativ und teilweise Weltmarktführer in ihrer Nische seien. Sein Bewertungsmodell zeige im langfristigen Vergleich eine deutliche Unterbewertung.

Branchen und Sektoren: Welche Innovationen klingen vielversprechend?