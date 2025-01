Wie wertvolle Marken entstehen

Das sind die wertvollsten Marken der Welt

Wertvolle Marken in einzelnen Ländern

In Frankreich dominiert der Luxusgüterhersteller Louis Vuitton, der zum Mutterkonzern LVMH gehört, in Südkorea die Samsung Group, und in China hat die Social-Media-Plattform TikTok die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) als wertvollste Marke abgelöst. Selbst kleinere Länder können mit besonderen Marken punkten: Schweden mit Ikea, Mexiko mit dem Bierproduzenten Corona oder Finnland mit dem Netzwerkausrüster Nokia.