Von EU bis Rindfleisch: Das behaupten die USA im Zollstreit

Urspr├╝nglich wurde das Staatenb├╝ndnis in Europa als Reaktion auf das Leid des Zweiten Weltkriegs ins Leben gerufen. Am 25. M├Ąrz 1957 unterzeichneten sechs Staaten die R├Âmischen Vertr├Ąge zur Gr├╝ndung der EWG, der Europ├Ąischen Wirtschaftsgemeinschaft sowie der Europ├Ąischen Atomgemeinschaft Euratom: Deutschland, Frankreich , Italien , Belgien , Luxemburg und die Niederlande .

Seit Inkrafttreten des Maastrichter Vertrages am 1. November 1993 hei├čt der Staatenbund "Europ├Ąische Union". Die Vereinbarung schuf Grundlagen f├╝r eine Wirtschafts- und W├Ąhrungsunion und brachte den Einstieg in eine gemeinsame Au├čen- und Sicherheitspolitik.

Trumps Vorwurf wurde aus Br├╝ssel zur├╝ckgewiesen. Die EU sei der gr├Â├čte freie Markt der Welt ÔÇô und ein "Segen" f├╝r die Vereinigten Staaten, sagte ein Sprecher der EU-Kommission. Der gro├če und integrierte Binnenmarkt habe den Handel erleichtert, die Kosten f├╝r US-Exporteure gesenkt und Standards sowie Vorschriften in 27 L├Ąndern harmonisiert. Infolgedessen seien US-Investitionen in Europa ├Ąu├čerst rentabel.

Das ist eine ├ťbertreibung, auch wenn die Zahlen von der Tendenz her zun├Ąchst Trump recht geben: W├Ąhrend 2023 fast 450.000 Autos aus Deutschland in die USA gingen, waren es in umgekehrter Richtung nach Angaben des Branchenverbands VDA nur 136.000. Dazu kommt, dass die USA bisher - vor Einf├╝hrung des 25-Prozent-Aufschlags - nur 2,5 Prozent Zoll auf Pkw aus Europa erhoben, der Satz der EU f├╝r US-Fahrzeuge liegt bei 10 Prozent.

Das Manko des Autoabsatzes der US-Marken in Europa sei eher eine Frage des Geschmacks, sagt Branchenexperte Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Das sei "das gro├če Problem der US-Hersteller". Mit Ausnahme der Fahrzeuge von Tesla, bei denen der Absatz aber auch gerade absackt, haben die "eigentlich nichts anzubieten, was bei uns gr├Â├čere Marktanteile gewinnen k├Ânnte", erkl├Ąrt Bratzel.