Munich Re-Chef stellt USA in Reihe mit China und Russland

Aktualisiert am 30.04.2025 - 14:10 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Munich Re Vorstandschef Joachim Wenning stellt die USA in eine Reihe mit China und Russland. (Archivbild) (Quelle: Lino Mirgeler/dpa/dpa-bilder)

"Die chinesische Führung will sie, die russische sowieso und inzwischen unverkennbar auch die amerikanische", stellte Wenning die Washingtoner Regierung in eine Reihe mit Peking und Moskau. Von innen werde die Schwächung Europas "durch die politischen Extreme in Deutschland und anderen Mitgliedsländern" betrieben, sagte der Spitzenmanager vor etwa 2.000 Aktionären.