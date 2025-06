EU hofft trotz verdoppelter US-Zölle auf Verhandlungslösung

Aktualisiert am 04.06.2025 - 17:02 Uhr

Im Zollstreit zwischen den USA und der EU ist keine schnelle Einigung in Sicht. (Symbolbild) (Quelle: Nicolas Maeterlinck/BELGA/dpa/dpa-bilder)

EU-Chefverhandler Maros Sefcovic hofft im Zollstreit mit den USA weiter auf eine baldige Lösung, auch wenn Washington jüngst den Druck erneut erhöht hat. Der für Handel zuständige EU-Kommissar Sefcovic teilte nach einem Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer in Paris mit: "Wir gehen mit Tempo in die richtige Richtung." Er sprach von einer produktiven und konstruktiven Diskussion. Auch Greer äußerte sich positiv.

Die EU habe den Vereinigten Staaten einen glaubwürdigen Ausgangspunkt für die Handelsgespräche geliefert, "und ich freue mich, dass die Verhandlungen rasch vorankommen", teilte Greer nach dem Treffen mit dem Europäer mit. Das Gespräch in Paris sei sehr konstruktiv gewesen und zeige die Bereitschaft der EU, mit den USA an einer Lösung zu arbeiten.

Dabei war am Morgen europäischer Zeit eine weitere Eskalation im Streit in Kraft getreten: Eine von US-Präsident Donald Trump angekündigte Verdopplung der Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium. Seitdem gilt für Importe in die USA ein Satz von 50 Prozent – zuvor waren es 25 Prozent gewesen.