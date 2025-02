Bitcoin und Ethereum-Münzen (Symbolbild): Unter der Zollpolitik der US-Regierung verlieren digitale Währungen massiv an Wert. (Quelle: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/dpa-bilder)

Angst vor Handelskrieg

Die jüngsten Kursverluste werden hauptsächlich auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump zurückgeführt, hohe Zölle auf Importe aus Mexiko , Kanada und China zu erheben. Kanada und Mexiko, die beiden wichtigsten Handelspartner der USA , kündigten sofort Vergeltungsmaßnahmen an, und China erklärte, es werde Trumps Zölle bei der Welthandelsorganisation anfechten.

Neben Ethereum und Bitcoin mussten auch die Kryptowährungen XRP (Ripple), Solana und Dogecoin starke Verluste hinnehmen. Kryptowährungen sind für ihre hohe Volatilität bekannt. Da sie an allen Tagen rund um die Uhr gehandelt werden können, reagieren sie auch am Wochenende empfindlich auf die allgemeine Stimmung an den Märkten.