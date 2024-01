Sebastian Dullien: Ja, das kann man so sagen. Die aktuellen Zahlen zeigen: Die Inflationsdynamik in Deutschland ist gebrochen. Die Zeiten sehr hoher Teuerungsraten liegen endgültig hinter uns.

Lange Zeit haben Haushalte mit geringen Einkommen besonders unter der Inflation gelitten, weil vor allem die Preise für Lebensmittel und Energie gestiegen waren – Dinge also, an denen man kaum sparen kann. Jetzt ist das anders, die Inflation hat sich verlagert: Aktuell treiben vor allem die höheren Preise in der Gastronomie die Inflation an. Damit betrifft die Teuerung stärker Haushalte mit mittleren und hohen Einkommen, die öfter essen gehen.