Wegen immer neuer Schocknachrichten gerät mit dem Flugzeugbauer Boeing auch ein amerikanischer Traum in die Krise. Profitieren könnten davon ausgerechnet China und Russland.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Die "Air Force One"-Flotte des amerikanischen Präsidenten besteht aus Boeing-Flugzeugen. Die Privatmaschine seines Herausforderers, die sogenannte "Trump Force One", ist ebenfalls eine Boeing. Und global sind mehr als 10.000 von Boeing gebaute Verkehrsflugzeuge im Einsatz, was fast der Hälfte der Weltflotte entspricht. Kurz: Boeing ist ein nationaler Schatz Amerikas.

Umso verstörender ist es für die stolze Nation, dass immer mehr Fluggäste nur noch mit großen Sorgen in Boeing-Flugzeuge steigen. Im Internet suchen nervöse Menschen wegen der sich häufenden technischen Zwischenfälle schon nach Tipps wie: "So vermeiden Sie Boeing Flugzeuge".

Es gibt sogar eine Website mit dem Namen "Am I flying on a Boeing?", betrieben von einer amerikanischen Reiseagentur. Dort lässt sich checken, ob der eigene gebuchte Flug in einer Maschine von Boeing stattfindet oder nicht. Versehen mit dem sarkastischen Hinweis: "Geben Sie einfach Ihre nächste Flugnummer ein und überprüfen Sie Ihren (Schicksals-) Flug."

Eine Krise, die seit Jahren anhält

Einerseits mögen das extreme Anzeichen sein. Es herrscht keine Massenpanik unter Fluggästen – weder in den USA noch anderswo. Für den Weltkonzern einer Branche, die wie kaum eine andere von Sicherheit und vom Vertrauen der Kunden abhängt, ist das trotzdem ein ausgesprochenes Desaster.

Die Krise von Boeing hält inzwischen seit Jahren an. Der aktuelle Unternehmenschef David Calhoun war eigentlich gekommen, um bei Boeing nach zwei tödlichen Abstürzen von 737-Max-Maschinen in den Jahren 2018 und 2019 aufzuräumen. Doch nun geht auch er und scheint eine Firma in extremer Unruhe zu hinterlassen.

Seit vor einigen Wochen ein Rumpfteil während eines Fluges von Alaska Airline einfach abbrach und nur durch Zufall keine Passagiere verletzt wurden, reißen die Negativschlagzeilen nicht ab. Kurz bevor Calhoun seinen Weggang verkündete, hatte die amerikanische Luftaufsichtsbehörde FAA (Federal Aviation Administration) nach einer sechswöchigen Prüfung bei Boeing und einem Subunternehmen "mehrere Fälle festgestellt, in denen die Unternehmen offenbar die Anforderungen der Fertigungsqualitätskontrolle nicht eingehalten haben".

Einsparungen und ein merkwürdiger Todesfall

Die Hinweise verdichten sich, dass es sich vielleicht nicht um planmäßige, aber in Kauf genommene Schlamperei handelt. Laut der amerikanischen Gewerkschaft Society of Professional Engineering Employees in Aerospace hat Boeing unter CEO David Calhoun 2022 etwa erfahrene Ingenieure mit Lockangeboten in den Ruhestand verabschiedet, um Kosten zu sparen. Mehr als 1.700 Gewerkschaftsmitglieder sollen demnach damals das Unternehmen verlassen haben.

Ray Goforth, der Geschäftsführer der Gewerkschaft, kritisiert Boeing öffentlich deutlich, weil damals schlechter bezahlte Berufseinsteiger und Techniker geholt worden seien und man den Konzern vor den möglichen Folgen gewarnt habe. Auf der Plattform X teilte Goforth zuletzt einen Artikel mit dem reißerischen Titel "Selbstmord Mission – Was hat Boeing all jenen Leuten angetan, die noch wussten, wie man ein Flugzeug baut". Was Goforth dem Konzern darüber hinaus vorwirft: "Das Sicherheitssystem für die Pilotenausbildung, das dem Unternehmen und seinen Kunden jahrzehntelang gute Dienste geleistet hatte, wurde systematisch abgebaut."