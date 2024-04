Die Wirtschaft klagt über einen schlechten Draht zum Kanzler. Zu Recht! Olaf Scholz lässt einen klaren Kurs in der Wirtschaftspolitik vermissen.

Es läuft nicht rund in Deutschland. Der Motor, der unser aller Wohlstand sichert, bestenfalls vergrößert, stottert. Die Wirtschaft wird dieses Jahr voraussichtlich stagnieren, lediglich ein Mini-Wachstum von 0,1 Prozent prognostizieren die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute für 2024 noch.

Längst erkannt haben deshalb Finanzminister Christian Lindner (FDP) und auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne): Es muss sich schleunigst etwas ändern, die Rahmenbedingungen für die Unternehmen am Standort Deutschland müssen sich verbessern. Der eine (Lindner) will die "Wirtschaftswende", der andere (Habeck) den "Reformbooster".

Und der Kanzler? Weiß offenbar nicht so recht. Wirkt in Sachen Wirtschaft seltsam schweigsam. Schlimmer noch: fast realitätsfern.

Die Methode Scholz

Doch statt dann zu signalisieren, die eine oder andere Idee in Zukunft aufzugreifen, verweist er lieber auf in der Vergangenheit Beschlossenes, das in seinen Augen Großes bewirken könne: zum Beispiel das zusammengeschrumpfte Wachstumschancengesetz, obwohl das kaum mehr ist als ein Entlastungstropfen auf dem heißen Steuerstein; zum Beispiel die jüngsten Schritte zur Entbürokratisierung, obwohl die nur ein Anfang sind, sicherlich aber kein großer Wurf.