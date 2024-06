Als Reinigungskräfte oder Feldarbeiter: Migranten erledigen oft Jobs, die die meisten Menschen nicht machen wollen – und werden in vielen Fällen ausgebeutet. Das muss sich ändern, meint Sascha Lübbe, denn ohne sie könnte die Wirtschaft zusammenbrechen.

Im vergangenen Jahr haben 50.000 Migrantinnen und Migranten kurzfristig auf deutschen Feldern gearbeitet, um etwa Spargel zu stechen oder Erdbeeren zu pflücken. Eine Arbeit, die körperlich hart ist und schlecht bezahlt wird. Deutsche erledigen sie in der Regel nicht, die Arbeitskräfte kommen aus dem Ausland. Experte und Buchautor Sascha Lübbe sagt: Diese Menschen werden in Deutschland ausgebeutet.

Egal, ob im Fleischbetrieb als Reinigungskraft oder auf dem Bau, die Arbeiterinnen und Arbeiter treffen beinahe überall auf schlechte Arbeitsbedingungen. Den Grund sieht Lübbe im System: Oft sind die Arbeiter bei Subunternehmen angestellt, die teils kriminell organisiert sind. Was sich für Migrantinnen und Migranten auf dem deutschen Arbeitsmarkt ändern muss und wo Lübbe kriminelle Tendenzen sieht, berichtet er im Interview mit t-online.

t-online: Herr Lübbe, während der Pandemie wurden die schlechten Arbeitsbedingungen ausländischer Beschäftigter, etwa in den Schlachthöfen, kritisiert. Wie hat sich die Situation seither verändert?

Sascha Lübbe: Das ist je nach Branche verschieden. Das Grundproblem ist: In vielen Branchen existiert ein System, in dem große Unternehmen die Arbeit an kleine, mitunter kriminelle Subunternehmen auslagern. Bei diesen Firmen müssen die Migranten teils deutlich länger arbeiten als erlaubt. Sie zahlen ihnen kein Urlaubsgeld, kein Geld im Krankheitsfall. In der Fleischwirtschaft ist man gegen den Kern dieses Problems vorgegangen. Seit 2021 gilt dort das Arbeitsschutzkontrollgesetz. Es legt fest, dass große Unternehmen die Arbeiterinnen und Arbeiter fest bei sich anstellen müssen, statt sie über Subunternehmen zu beschäftigen. Ein wichtiger Schritt.

Was hat sich dadurch für die Arbeitnehmer verändert? Das Gesetz gilt ja nicht für alle Bereiche der Branche.

Zuvor haben die Menschen in der Fleischbranche teils zwölf bis 16 Stunden am Tag gearbeitet. Jetzt müssen die Firmen die Arbeitszeiten digital festhalten, diese extremen Überstunden gibt es seitdem nicht mehr. Man hat mit Einführung des Gesetzes allerdings suggeriert, die Subunternehmen hätten jetzt keine Macht mehr. Das stimmt nicht. Die Subunternehmen sind im Hintergrund immer noch aktiv. Die Arbeiter und Arbeiterinnen sind zwar nicht mehr bei ihnen angestellt. Die Subunternehmen rekrutieren aber weiterhin Personal im Ausland und kümmern sich in Deutschland um die Unterbringung der Menschen.

Zudem gilt das Gesetz nicht für alle Bereiche in der Branche. Das stimmt. Es gilt nur für den Kernbereich – also für das Schlachten, Zerlegen und Verarbeiten des Fleisches. Bei anderen Arbeiten, die in einem Schlachthof anfallen, etwa das Reinigen der Maschinen, sind die Beschäftigten weiterhin über Subunternehmen angestellt. Da gibt es nach wie vor große Probleme.

(Quelle: Jacobia Dahm) Zur Person Sascha Lübbe ist Journalist und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Migration und ausländischen Arbeitern in Deutschland. Für sein Buch "Ganz unten im System" hat er mit Angestellten verschiedener Branchen gesprochen und die Unterkünfte von Saisonarbeitern besucht.

Wie sieht es bei Saisonkräften aus, die aktuell auf deutschen Spargel- und Erdbeerfeldern arbeiten?

Sie stehen in einem großen Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem Arbeitgeber, denn der stellt meist auch die Unterkunft. Ein weiteres Problem ist, dass sie ihr Gehalt in der Regel erst am Ende der Saison bekommen, mit teils unrechtmäßigen Abzügen für Werkzeuge oder Kleidung. Viele schaffen es dann vor ihrer Abreise nicht mehr, sich zu beschweren oder den vollen Lohn einzufordern.

Sie schreiben in Ihrem Buch, dass ohne Arbeitsmigranten in Deutschland fast gar nichts mehr geht. Warum das?

Arbeitsmigrantinnen und -migranten sind für Deutschland elementar. Man kann sagen, dass ohne sie Teile der deutschen Wirtschaft kollabieren würden. Diese Menschen arbeiten in allen Bereichen. Im akademischen Bereich, als Fachkräfte, aber eben auch in Jobs, für die man keine Ausbildung braucht. Als Erntehelfer zum Beispiel, als Reinigungskraft oder Paketbote. In Deutschland findet sich kaum jemand, der diese Jobs machen will. Daher gehören ausländische Beschäftigte zum Fundament unserer Wirtschaft.

Was sollte sich ändern und warum?

Eine Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen dieser Menschen muss nicht nur aus humanitären Gründen Priorität haben, sie ist auf lange Sicht auch im Interesse der Wirtschaft. Natürlich bedeutet das für die Unternehmen zunächst Mehrkosten. Auf Dauer wird die derzeitige Situation für sie aber vermutlich zum Problem.

Wieso?