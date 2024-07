Deutsche Konzerne fürchten Nachteile

Es geht um mehr als E-Autos

Ferner müssen die EU-Mitgliedsstaaten mit Vergeltungsmaßnahmen seitens Chinas rechnen, sollten die Verhandlungen zwischen der EU und China zu keinem Kompromiss kommen. So drohte China bereits, Gegenzölle auf Schweinefleisch zu erheben. Eine solche Maßnahme würde vor allem Spanien treffen. Auch Zölle auf andere Güter, etwa Luxusmode und Uhren, sind denkbar, was Hersteller in Frankreich und Italien vor Herausforderungen stellen würde. Auf diese Weise würden Branchen in einen Konflikt gezogen, die mit dem ursprünglichen Problem nichts zu tun haben.