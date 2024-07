Mit einem Steuernachlass will die Ampel Fachkräfte aus dem Ausland anlocken. So steht es im kürzlich präsentierten Wirtschaftspaket. Doch die Einigung könnte bereits wieder ins Wanken kommen.

Neben den Klagen über Budgetkürzungen sorgt vor allem eine geplante Maßnahme zur Bekämpfung des Fachkräftemangels für Uneinigkeit in der Ampel. Der Plan sieht vor, dass für ausländische Fachkräfte in den ersten drei Jahren 30, 20 und 10 Prozent ihres Bruttolohns steuerfrei gestellt werden sollen. Dafür soll es allerdings Unter- und Obergrenzen beim Gehalt geben.

Heil: Plan stammt von Lindner und Habeck

Die Urheberschaft für den geplanten Steuerabschlag liege bei den Koalitionspartnern – Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sowie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), sagte Heil den Sendern RTL und ntv. Der Vorschlag sei zudem "luftig" formuliert, kritisierte er. Es müsse ganz klar sein: "Die Arbeit in diesem Land muss gleich viel wert sein." Mehr zu Heils Positionen in der Diskussion lesen Sie hier .

Kritik aus allen Oppositions-Parteien

CSU-Generalsekretär Martin Huber legte in der "Bild" vom Dienstag mit Kritik nach und sprach von einer "skandalösen Bevorzugung" von Zuwanderern. "Die Ampel spaltet und brüskiert die hart arbeitende Bevölkerung", sagte Huber. "Es braucht Steuersenkungen für alle in Deutschland."

Die Linke-Politikerin Susanne Ferschl monierte in der "Welt": "Ausländische Fachkräfte bei der Einkommenssteuer zu begünstigen, schadet der Solidarität in Belegschaften und widerspricht dem im Grundgesetz verankerten Prinzip der Gleichheit."

Hebestreit: Details werden noch ausformuliert

Regierungssprecher Steffen Hebestreit verteidigte die geplante Maßnahme hingegen. Es gehe um Fachkräfte, bei denen Deutschland in einem engen Wettbewerb mit anderen Ländern stehe, sagte er in Berlin vor Journalisten. In vielen anderen europäischen Ländern gebe es steuerliche Anreize und Vergünstigungen, um Fachkräfte in die jeweiligen Orte zu locken.

Die Steuererleichterungen werden Hebestreit zufolge aber nur innerhalb einer Mindest- und einer Höchstgrenze des Jahresbruttoeinkommens der Fachkräfte gewährt. Details würden jetzt genau ausformuliert und bis zum Kabinettsbeschluss in der kommenden Woche dargelegt, kündigte der Regierungssprecher an.

Habeck: "Andere Länder machen es eben auch"

Solche Steueranreize sind in Europa und darüber hinaus seit vielen Jahren ein Thema. Die Bundesregierung hatte bereits 2018 in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage 15 EU-Länder genannt, in denen dies zur Anwendung kommt. Der Schwerpunkt lag dabei allerdings auf Führungskräften in Unternehmen und anderen hochqualifizierten und gut bezahlten Zuwanderern. Höhere Steuersätze als in ihrer Heimat schrecken gerade solche Zielgruppen oft von einem Wechsel ins Ausland ab.