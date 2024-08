Grundstein gelegt Chip-Gigant in Sachsen: Was bringt die neue Fabrik von TSMC? Von dpa , luc 20.08.2024 - 13:54 Uhr Lesedauer: 5 Min. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), TSMC-Chef C. C. Wei und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Grundsteinlegung in Dresden: In der neuen Chipfabrik sollen 2.000 neue Arbeitsplätze entstehen. (Quelle: Axel Schmidt/reuters) Kopiert News folgen

Der weltgrößte Chip-Hersteller kommt nach Dresden. Olaf Scholz erhofft sich einen Konjunktur-Boost und Unabhängigkeit von Asien. Einige Volkswirte zweifeln.

Noch ist nicht viel zu sehen vom neuesten Zukunftsprojekt in Sachsen. Doch in den kommenden Monaten soll es Schlag auf Schlag gehen in Silicon Saxony – so nennt der Freistaat seine Mikroelektronik- und Halbleiterbranche rund um Dresden, frei nach dem Silicon Valley in Kalifornien. 2027 will das taiwanesische Unternehmen TSMC mit drei Partnern im Norden von Dresden Chips vor allem für die Automobilindustrie produzieren.

Der weltweit größte Auftragsproduzent von Silizium-Mikroelektronik kommt damit nach Europa. An diesem Dienstag wurde der symbolische erste Spatenstich gesetzt, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen waren zu Gast.

Scholz sagte: "Wenn wir diese Produktion in Europa haben wollen – wo sie nicht unbedingt am günstigsten zu machen ist –, dann müssen wir das finanziell ermöglichen", sagte er bei der Grundsteinlegung. "Der größte Mikrochiphersteller der Welt kommt auf unseren Kontinent und schließt sich zusammen mit drei europäischen Champions", sagte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen.

t-online beantwortet die wichtigsten Fragen zu der neuen Chipfabrik:

Was ist in Dresden geplant?

TSMC plant gemeinsam mit den drei Unternehmen Bosch, Infineon und NXP Semiconductor den Bau einer neuen Halbleiterfabrik. Die Partner, die allesamt eigene Fertigungsstätten in Dresden unterhalten, sollen jeweils zehn Prozent am Gemeinschaftsunternehmen European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) halten, TSMC 70 Prozent.

Wie viel kostet die Fabrik in Dresden?

Nach Unternehmensangaben sollen am Standort Dresden rund zehn Milliarden Euro investiert werden. Etwa die Hälfte davon soll durch Fördermittel vom deutschen Staat abgedeckt werden.

Wie ist der Zeitplan?

Zunächst wird die Baugrube ausgehoben. Laut ESMC-Präsident Christian Koitzsch hat das Werk eine Grundfläche von 200 mal 200 Meter, zehn Meter soll es in die Tiefe gehen. Der Erdaushub von 500.000 Kubikmetern wird zum Großteil auf dem angrenzenden Gelände verteilt. Danach soll die Gebäudehülle entstehen, 2027 dann der Reinraum eingebaut werden und die Produktion beginnen.

Im Vorfeld wurden auch die TSMC-Werke in Japan und im US-Bundesstaat Arizona noch einmal unter die Lupe genommen, um Rückschlüsse auf Dresden zu ziehen. Ein Problem hat man in Sachsen aber nicht: Der Baukörper muss nicht erdbebenfest sein.

Was genau soll hergestellt werden?

Das Unternehmen stellt aus Halbleitermaterialien wie Silizium winzige Mikrochips her, die in zahlreichen Alltagsprodukten wie Handys, Computern und Autos zum Einsatz kommen. Apple nutzt sie etwa für seine iPhones, Sony integriert sie in Kameras, und große Autokonzerne wie Tesla und auch VW verbauen sie in ihren Fahrzeugen.

Im Gegensatz zu den Chips für Hochleistungs-Smartphones sollen die Halbleiter aus dem neuen Werk in Dresden nicht in den neuesten 3- oder 4-Nanometer-Verfahren hergestellt werden, sondern mit höheren Strukturbreiten. Solche herkömmlichen Chips sind in der Autobranche gängig. Mit der Ausbreitung vernetzter Fahrzeuge und Elektroautos benötigt die Branche immer mehr davon.

Wo sollen die Fachkräfte für das neue Werk herkommen?

Bei ESMC sollen 2.000 Arbeitsplätze entstehen. Für den Fachkräftebedarf wird schon vorgesorgt. Dieser Tage kehrten die ersten 30 Studenten sächsischer Hochschulen aus Taiwan zurück. Sie hatten dort sechs Monate studiert und Praktika bei TSMC absolviert. Im kommenden Jahr soll eine duale Ausbildung in den Berufen Mikrotechnologe und Mechatroniker beginnen. Im Januar 2025 will das Unternehmen auf der Ausbildungsmesse "Karrierestart" in Dresden präsent sein. Auch Fachkräfte aus Taiwan sollen die Arbeit in Dresden unterstützen.

Wie reagieren die anderen Branchen auf die Ansiedlung?