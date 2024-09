Volkswagen kündigt erstmals Werksschließungen an. Doch die Probleme liegen nicht allein beim Management in Wolfsburg, erklärt die Präsidentin des Automobilverbandes im Interview.

Tabubruch in Wolfsburg: Der Volkswagen-Vorstand hat einen Sparkurs angekündigt, auch Werksschließungen in Deutschland sind möglich. Damit wackelt die bisherige Jobgarantie bei dem deutschen Autobauer. Mehr dazu lesen Sie hier.

Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, erklärt im Interview mit t-online, warum sie von der Entwicklung wenig überrascht ist, wen sie neben dem VW-Vorstand in der Verantwortung sieht und warum China keinen Grund zur Sorge bieten muss.

t-online: Frau Müller, der angekündigte Sparkurs bei Volkswagen hat in dieser Woche zu großer Verunsicherung bei der Belegschaft, aber auch darüber hinaus geführt. Wie angeschlagen ist der Automobilstandort Deutschland?

Hildegard Müller: Ich bin überrascht, wer alles überrascht ist. Wir weisen seit langer Zeit darauf hin, dass die deutsche Automobilwirtschaft absolut wettbewerbsfähig ist, der deutsche Standort aber schon lange nicht mehr.

Inwiefern unterscheiden Sie da?

Ich sehe in Sachen Standortbedingungen vor allem den Staat in der Verpflichtung. Alle unsere Mitgliedsunternehmen klagen über Bürokratie, hohe Energie- und Arbeitskosten, die hohen Steuern und die überbordende Regulierung – hier muss die Politik jetzt handeln. Die Produkte der Automobilindustrie hingegen sind weltweit weiter beliebt. Mit den Sorgen sind wir im Übrigen nicht alleine, diese Faktoren belasten die gesamte deutsche Industrie.

Vor allem an den E-Autos von Volkswagen gab und gibt es heftige Kritik: zu teuer, zu wenige Modelle. Hat VW auf das falsche Pferd gesetzt?

Entwicklungen einzelner Unternehmen kommentiere ich nicht. Die These greift allerdings zu kurz, ich plädiere für eine Versachlichung der Debatte. Lassen Sie uns also auf die Fakten schauen: Deutsche Hersteller verkaufen immer noch viel mehr Autos in China als chinesische Hersteller in Deutschland. Das Verhältnis ist 100 zu eins. Bei der E-Mobilität sind die Fahrzeuge da, weitere Modelle folgen – ob sie auch auf unseren Straßen unterwegs sind, hängt von vielen Faktoren ab. Politik ist mehr als Ziele setzen – es heißt auch, Zielerreichung zu ermöglichen.

Das klingt, als gäbe es gar keinen Grund zur Sorge.

Ganz im Gegenteil, nur sind die Sorgen teils falsch platziert. Natürlich müssen wir darauf achten, nicht von China abgehängt zu werden. Ein Beispiel sind Rohstoffabkommen: China hat sich gerade in der vergangenen Woche mit über 50 afrikanischen Staaten getroffen und verhandelt. Europa hingegen hat über 50 Freihandels- und andere Abkommen weltweit offen, Abschlüsse sind teils in weiter Ferne. Dabei wären solche Abschlüsse so wichtig. Deutschland ist eine Exportnation. In der deutschen Automobilindustrie hängen etwa 70 Prozent der Arbeitsplätze vom Export ab. Das ist die Basis unseres Wohlstands – und weder Berlin noch Brüssel tun genug für diese Basis.

Haben die deutschen Automobilkonzerne zu lange sinkende Absatzzahlen schöngeredet und beschwichtigt?

Lange lief es sehr gut für die deutsche Autoindustrie, und das hat es ermöglicht, über gewisse strukturelle Probleme hinwegzusehen. Spätestens seit Corona treten die gesetzgeberischen Schwächen zutage. Dass nun so getan wird, als sei die Krise nur hausgemacht, das ist umso erschreckender und zeigt, wie realitätsfremd Teile der Politik – aber auch leider Teile der öffentlichen Debatte – sind. Dabei wäre es jetzt so wichtig, wirklich an den Ursachen zu arbeiten – auf die wir seit Jahren hinweisen.

Zur Person Hildegard Müller, Jahrgang 1967, ist seit Februar 2020 Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA). In dieser Rolle vertritt sie die Interessen der großen Autobauer wie VW, Daimler und BMW sowie ihrer Zulieferer. Zuvor hat die CDU-Politikerin unter anderem als Staatsministerin im Kanzleramt die Bund-Länder-Aktivitäten für Angela Merkel koordiniert, zuletzt war sie als Managerin beim Energiekonzern RWE tätig. Müller ist verheiratet und hat eine Tochter.

Robert Habeck hat bereits im Jahr 2019 davor gewarnt, dass VW und Co. zügig günstige E-Autos ins Programm aufnehmen müssen, um am Markt zu bestehen. Hatte der Wirtschaftsminister recht?

Fakt ist: Habeck ist mittlerweile für einige der entscheidenden Standortfaktoren verantwortlich, die günstigere Autos möglich machen könnten – da wären wir wieder bei der Zielermöglichung.