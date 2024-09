Die Hiobsbotschaft für das Land Sachsen-Anhalt kam am frühen Montagabend. Da wurde bekannt, dass der IT-Gigant Intel seine Projekte in Deutschland bis aus Weiteres auf Eis legen will. "Unsere Projekte in Polen und Deutschland werden wir aufgrund der erwarteten Marktnachfrage um etwa zwei Jahre pausieren", erklärte Konzernchef Pat Gelsinger nach Börsenschluss in New York. "Vor kurzem haben wir unsere Kapazitäten in Europa durch unsere Produktionsstätte in Irland erhöht, die auf absehbare Zeit unser wichtigstes europäisches Drehkreuz bleiben wird."