Das will der Bahnvorstand in den kommenden Jahren deutlich verbessern. Das ambitionierte Ziel: Bis 2027 soll die Pünktlichkeit wieder auf mehr als 75 Prozent steigen. "Grundvoraussetzung dafür ist eine funktionierende Infrastruktur", sagte Peterson.

Neue Herangehensweise bei Baustellen

Diese soll in den kommenden Jahren an vielen Stellen saniert werden; im Fokus stehen vor allem 41 besonders wichtige Korridore. Nach Angaben der Bahn sind 80 Prozent der Verspätungen derzeit auf den schlechten Zustand der Schienenwege zurückzuführen, dafür ist Peterson als Fernverkehrszustand nicht zuständig.

Zudem will die Bahn in mehreren Bereichen schneller werden, sowohl bei Abläufen als auch bei den Zügen selbst. So sollen mit der sogenannten Turbowende bis zu 70 Minuten Zeit bei der Reinigung und Wiederbereitstellung von Zügen eingespart werden. Dadurch werden Kapazitäten in den Werken frei.