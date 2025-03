Langer Arbeitskampf

Eine Besonderheit dazu wurde am Dienstagmorgen ebenfalls bekannt gegeben: Die Mitarbeiter erhalten in diesem Jahr noch einmal ihren vollen Bonus. Dieser beträgt in diesem Jahr 4.799,50 Euro und liegt damit sogar etwas höher als im Vorjahr. Von der Zahlung profitieren etwa 120.000 Beschäftigte. Der Grund dafür ist, dass immer die beiden vorangegangenen Geschäftsjahre entscheidend sind. Der Bonus wird in zwei Raten, einmal im November und einmal im Mai, ausgezahlt. Teil des Sanierungsplans ist es, dass die Mai-Rate in den kommenden zwei Jahren ausgesetzt werden wird und nur der November-Anteil in Höhe von 1.900 Euro ausgezahlt wird. Danach steigt die Zahlung wieder stufenweise an.