Und so soll's gehen

Runden: An der Kasse sollen Beträge künftig auf- und abgerundet werden. Aus 14,02 Euro an der Ladentheke werden dann 14,00 Euro. Aus 1,99 für eine Tafel Schokolade werden 2,00 Euro. Das schlägt die Initiative "Nationales Bargeldforum" der Deutschen Bundesbank vor.



Erfahrung: In anderen Euro-Staaten wie Estland, Finnland, Niederlande oder Belgien läuft so längst das Business. Offiziell abgeschafft sind die Ein- oder Zwei-Cent-Münzen aber auch dort nicht. Das muss die EU besiegeln.