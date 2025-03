Gebrauchtwagenhändler berichten von Anstieg an Verkäufen

Absätze brechen weltweit ein

Prominente Stimmen feuern die Verkäufe an: Die aus Tennessee stammende Sängerin Sheryl Crow hatte ebenfalls vor Wochen bekanntgegeben, dass sie ihren Tesla verkauft hat und teilte dies in einer Erklärung mit: "Meine Eltern haben immer gesagt ... du bist der, mit dem du dich abgibst. Es kommt eine Zeit, in der man sich entscheiden muss, mit wem man sich verbünden will. So long Tesla." Protest gibt es auch aus dem rechten Lager. So protestierte der ultrakrechte TV-Moderator Alex Jones vor einem Tesla-Händler gegen die Rolle von Elon Musk in der US-Regierung.

So kollabierte in Deutschland im Februar der Absatz um mehr als 75 Prozent, obwohl der Elektroautomarkt insgesamt wieder anzog. Ähnlich sieht es in vielen anderen Ländern aus: In den Niederlanden wurden im Februar ein Viertel weniger Teslas verkauft, in Schweden 42 Prozent weniger, 48 Prozent waren es in Dänemark und Norwegen, 45 Prozent in Frankreich, 55 Prozent in Italien. Auch in Australien ging es um zwei Drittel abwärts. Die Neuzulassungen von Tesla in den USA sind im Januar gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent gesunken, wie aus Daten von S&P Global Mobility hervorgeht – und das, obwohl die Wettbewerber des Unternehmens mit ihren Elektroautos zulegen konnten. Ford zum Beispiel verzeichnete ein Plus von 54 Prozent.