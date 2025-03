Verfürden: Auf der einen Seite ist das eine total unwahrscheinliche Allianz zwischen Trump und Musk. Beide dulden eigentlich keine Götter neben sich. Auf der anderen Seite ist diese Verbindung eine fast logische Konsequenz.

Wie meinen Sie das?

Verfürden: Musk und Trump sind beide extrem auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Musk hat Trump geholfen, Präsident zu werden. Jetzt hilft Trump Musk, wenn er Probleme mit Tesla hat. Deshalb verstehe ich auch nicht so ganz, warum sich jeder fragt, wie lange diese Allianz noch hält.

Warum?

Verfürden: Trump und Musk wissen sehr genau, was sie aneinander haben. Diese Allianz endet nicht morgen. Trump wird sich auch fragen: Was passiert, wenn ich mich von Musk lösen will? Wird er dann gegen mich vor seinen Millionen Followern auf X wettern? Trump weiß, dass es ihm schaden wird, wenn er es sich mit diesem extrem mächtigen Mann verscherzt.

Musk soll für Trump Sparmaßnahmen in der US-Verwaltung umsetzen und hat deswegen schon tausende Beamte entlassen. Was ging in Ihnen vor, als Sie hörten, dass er dafür auch hochsensible, personenbezogene Daten einsehen kann?

Verfürden: Zum Glück hat Musk noch keinen Zugang zu unseren Daten. Wir haben die Sozialversicherungsnummer von Musk in den Tesla-Files gefunden, weil er sie nicht vernünftig gesichert hat. Insofern würde mir als US-Amerikaner gerade mulmig werden. Ich finde eine andere Sache aber fast noch schlimmer.

Das System der "Checks and Balances", für das die USA so lange bewundert wurden, wird gerade abgebaut. Sönke Iwersen

Nämlich?

Verfürden: Musk befindet sich jetzt in dieser Machtposition, ohne dass er von irgendjemandem gewählt wurde. Er hat Zugriff auf jede Behörde und kann sie nach Belieben zusammenstreichen. Es mussten schon Leute in den Verkehrsbehörden gehen, die tödliche Tesla-Unfälle untersucht haben. Jeder, der sich jetzt fragt, ob er gegen Musks Unternehmen ermitteln sollte, wird sich das in den USA sehr genau überlegen.

Viele Menschen sorgen sich, welche Entwicklung die USA mit Trump und Musk noch nehmen werden. Es ist die Rede von einem Abbau der Demokratie, der Errichtung einer Oligarchie bis hin zu einem faschistischen System. Wohin entwickeln sich die USA?