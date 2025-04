Chinesische E-Autos für den Export (Archivbild): In den ersten drei Monaten des Jahres meldet die Wirtschaft des Landes gute Zahlen. (Quelle: IMAGO/CFOTO/imago)

Mitten im Zollstreit mit den USA hat China überraschend starke Wachstumszahlen vorgelegt. Wie das Statistikamt mitteilte, lag das vorläufige Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 2025 bei 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Trotz der schwierigen Lage auf dem Weltmarkt seit Jahresbeginn habe Chinas Wirtschaft in den ersten drei Monaten Widerstandsfähigkeit bewiesen, sagte Sheng Laiyun, Vize-Chef von Chinas Statistikbehörde.

So sehen Experten Chinas weitere Entwicklung

Beobachter rechnen damit, dass sich Chinas Wirtschaftswachstum im weiteren Verlauf abschwächen wird. Da US-Präsident Donald Trump den Handelsstreit erst im April eskalieren ließ, dürften die Auswirkungen vor allem im zweiten Jahresviertel sichtbar werden. Mittlerweile werden an der US-Grenze auf Waren aus China insgesamt Sonderzölle in Höhe von 145 Prozent fällig. China schlug mit einer Erhöhung seiner Aufschläge für US-Waren in Höhe von 125 Prozent zurück.